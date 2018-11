Nasdaq a înregistrat în octombrie cea mai proastă lună de la recesiunea din 2008

Bursa electronică Nasdaq a scăzut cu 9,2 % în octombrie, cea mai proastă lună după căderea de 10,8% din noiembrie 2008. La acel moment, piețele financiare erau în criză iar Nasdaq, cu o puternică componentă tech, era la capătul a șase luni de cădere, în care indexul a pierdut peste 40% din valoare.Toate marile companii din sectorul IT au suferit pierderi puternice în octombrie, în frunte cu Amazon (- 20 %) și Alphabet (-9,7 %).Investitorii încep să evite acțiunile care au adus cele mai mari profituri în ultimii ani, îngrijorați de războiul comercial condus de președintele Trump și de majorarea dobânzilor de intervenție, iar fondurile de investiții se orientează spre active care sunt considerate mai sigure în vremuri tulburi.Nu doar sectorul IT a avut o lună proastă în octombrie. Indicele S&P 500 a scăzut cu 6,9% iar Dow Jones Industrial Average cu 5,1%.Evoluția sectorului IT are un impact major asupra pieței în ansamblul său, deoarece 5 din cele mai valoroase 6 companii din SUA provin din acest sector.Apple va fi ultima din cele 5 mari companii care va prezenta rezultatele trimestriale, joi. Facebook a anunțat marți rezultate mixte. Amazon și Alphabet au scăzut săptămâna trecută din cauza unor rezultate dezamăgitoare.„Din perspectivă tehnică, pagubele care au fost făcute, tehnic, pieței de acțiuni sunt mult, mult mai mari decât vorbește lumea,” a declarat Ralph Acampora, unul dintre cei mai apreciați analiști.