Administratorii de fonduri de investiții cer Ministerului de Finanțe un impozit diferențiat. Dacă o persoană investește în acțiuni sau unități de fond pe termen de 3-4 ani să plătească 1% către stat, nu 10%

Noi vom continua la Ministerul de Finanțe. Sper să-i convingem că așa va funcționa, așa vom aduce valoare și așa vom aduce investitorii mai aproape de investiția în acțiuni care nu este numai speculativă.

Au fost patru întâlniri și nu mai știu câte adrese către Ministerul de Finanțe în care să arătăm că un impozit diferențiat, nu neapărat pe un an, aduce beneficii tuturor, susține Horia Gusta, director general Certinvest. El își amintește că în urmă cu circa 8 ani a fost o perioadă în care un an și jumătate impozitul a fost diferențiat. Dacă stăteai un an de zile aveai impozit 1%, dacă aveai o investiție mai scurtă de un an aveai 16%.„Impozit zero nu se poate niciodată, din păcate, dar ne-am dus la un impozit pe 3-4 ani să fie de 1%. Le-am arătat că bugetul câștigă. Mai important pentru piață și investitori este că îi învățam să investească pe termen mai lung. Noi astăzi ne confruntăm, ca piață, cu situația în care am făcut 2% (randament n.r.), am ieșit, am făcut 5%, am ieșit. Când aștepți 3-4 ani prinzi și creșterea economică și BET-TR de 153% (indicele au urcat cu acest procent în ultimii 6 ani n.r.) și îți da seama care e avantajul în situația în care ai așteptat atât. Ai un avantaj fiscal major, impozit redus, și avantajul că ai prins întreaga expunere și întregul randament pe care ți l-a oferit o investiție în acțiuni sau într-un indice de acțiuni”, a spus Gusta.El a mai spus că Bulgaria are astăzi 11 fonduri de indici listate.„Noi, în România, avem 4. Nu zic de piețele din afară sau de cele americane sau europene. Piața americană are sute de astfel de fonduri. (…) Știți cât înseamnă, adunate, valoarea unei singure acțiuni din indicele BET? Vreo 640 de lei. Dacă vrei astăzi să mergi la un broker să cumperi cu 640 de lei câte o acțiune la toți emitenții din indice, nu o să o facă nimeni din multe motive, inclusiv administrative. Un fond de indice îți dă această posibilitate. Cu o sumă mică, minim o unitate de fond, să ai acces la cele 15 acțiuni în cazul indicelui BET. Trebuie să te diversifici. Poți să investești în mod direct în 2-3 acțiuni, dar volatilitatea pe care ți-o dau cele 2-3 acțiuni s-ar putea să nu fie niciodată acoperită de volatilitatea pe care ți-o dă un indice bursier. Indicele BET-TR are în ultimii 6 ani 153% creștere”, a arătat directorul general al Certinvest.