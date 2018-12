Miercurea neagră a șters de pe Bursa de Valori București peste 3 miliarde de euro

BET: -11,21%

BET-XT: -10,71%

BET-NG: -9,93%

BET-BK: -10,95%

BET-FI: -5,69%.

Banca Transilvania: - 19,91%

OMV Petrom -19,97%

BRD -16,62%

Electrica -10,09%

Transgaz -9,64%

Romgaz -9%

Transelectrica -8,77%

Digi -7,69%.

Capitalizarea companiilor de pe piața principală a scăzut cu peste 14,8 miliarde lei, la 145,8 miliarde lei, într-o singură zi.Este vorba de cea mai mare scădere într-o singură zi din 7 ianuarie 2009, când bursa a închis cu o depreciere de 12,29% pe indicele principal, în plină criză financiară internațională.Cum au închis principalii indici:Ce companii au înregistrat cele mai importante deprecieri ale acțiunilor:Florin Cepraga, reprezentant BVB, a scris pe Facebook , după închiderea ședinței bursiere că toată creșterea înregistrată de bursa din România într-un an întreg a fost anihilată într-o singură zi.Iată mai jos postarea sa:"Peste 3 miliarde de euro (15 miliarde de lei) a pierdut România într-o singură zi, azi, în „miercurea roșie”.„Miercurea roșie” a adus a doua cea mai mare scădere zilnică a bursei românești și toată creșterea înregistrată de bursa din România într-un an întreg a fost anihilată într-o singură zi.Scăderile de azi de pe bursă au fost imaginea pe care o Românie întreagă a putut s-o vadă ca efect al eșecului de a asigura un cadru de normalitate".