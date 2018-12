ASF investighează tranzacțiile din 'miercurea neagră' care a șters peste 3 miliarde de euro de pe Bursa, după prăbușirea acțiunilor determinată de noile taxe anunțate de Teodorovici

BET: -11,21%

BET-XT: -10,71%

BET-NG: -9,93%

BET-BK: -10,95%

BET-FI: -5,69%.

Banca Transilvania: - 19,91%

OMV Petrom -19,97%

BRD -16,62%

Electrica -10,09%

Transgaz -9,64%

Romgaz -9%

Transelectrica -8,77%

Digi -7,69%.

ASF mai precizează că în situația în care, în urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectări ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adoptă măsuri care pot fi făcute publice, în funcție de caracterul acestora. Ori de câte ori rezultatul analizelor efectuate s-a concretizat în măsuri de autoritate, care potrivit caracterului acestora se înscriau în categoria informațiilor publice, acestea au fost aduse la cunoștința publicului.Capitalizarea companiilor de pe piața principală a scăzut miercuri, 19 decembrie, cu peste 14,8 miliarde lei, la 145,8 miliarde lei, într-o singură zi.Este vorba de cea mai mare scădere într-o singură zi din 7 ianuarie 2009, când bursa a închis cu o depreciere de 12,29% pe indicele principal, în plină criză financiară internațională.Cum au închis principalii indici:Ce companii au înregistrat cele mai importante deprecieri ale acțiunilor:Florin Cepraga, reprezentant BVB, a scris pe Facebook, după închiderea ședinței bursiere că toată creșterea înregistrată de bursa din România într-un an întreg a fost anihilată într-o singură zi.Iată mai jos postarea sa:"Peste 3 miliarde de euro (15 miliarde de lei) a pierdut România într-o singură zi, azi, în „miercurea roșie”.„Miercurea roșie” a adus a doua cea mai mare scădere zilnică a bursei românești și toată creșterea înregistrată de bursa din România într-un an întreg a fost anihilată într-o singură zi.Scăderile de azi de pe bursă au fost imaginea pe care o Românie întreagă a putut s-o vadă ca efect al eșecului de a asigura un cadru de normalitate".