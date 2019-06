Meyer (​Fondul Proprietatea): Discuţiile pentru vânzarea participaţiei la Hidroelectrica au fost blocate de OUG 114/2018

El a fost întrebat de jurnalişti ce s-a întâmplat cu intenţia FP, anunţată anul trecut, de a vinde participaţia la Hidroelectrica."S-a întâmplat Ordonanţa 114. În momentul în care ai atâta impredictibilitate şi volatilitate, să ceri unui investitor să aducă un miliard de dolari în România are nevoie de o încredere imensă, nu de schimbări peste noapte. Nu am întâlnit încă investitori care să vină cu o sumă atât de mare dacă nu sunt siguri că pot face bani", a arătat Meyer.Totodată, întrebat dacă au existat discuţii înainte de OUG 114 cu investitori interesaţi, el a răspuns: "Acesta este efectul OUG 114, instabilitatea şi impredictibilitatea. În ceea ce priveşte Hidroelectrica, făcuserăm progrese bune în discuţii cu unele părţi interesate, da. Dar, din nefericire, ceva a intervenit la mijloc".În noiembrie anul trecut, Meyer afirma că discuţiile privind vânzarea participaţiei la Hidroelectrica au început deja."În cazul Hidroelectrica, am început un proces de evaluare a interesului posibililor investitori prin intermediul Citi Group şi UBS. De câteva luni, discutăm cu nişte investitori potenţiali şi sperăm să putem veni cu o actualizare privind progresele înregistrate, undeva în noiembrie sau decembrie", spunea el.Statul român deţine, prin Ministerul Energiei, 80% din acţiunile companiei, iar restul de 20% aparţin Fondului Proprietatea.