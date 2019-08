Wall Street deschide pe roșu, după ce o inversiune a curbei randamentelor, un indicator care prezice în general recesiunile

Indicele vedetă, Dow Jones Industrial Average, scădea cu 1,70% la 25.832,81 puncte în jurul orei 13,45 GMT.Nasdaq scădea și el cu 1,81% la 7.871,42 puncte iar indicele extins S&P 500 ceda 1,58% la 2.880,17 puncte.Miercuri, bursa din New York a închis pe verde, încurajată de amânarea introducerii unor tarife suplimentare pe care Statele Unite intenționau să le impună Chinei pentru produse de larg consum.Miercuri, însă, randamentul obligațiunilor Trezoreriei americane pe 10 ani a trecut temporar sub cel al randamentului pe doi ani.Acest fenomen, cunoscut sub numele de "inversiune a curbei randamentelor", reflectă diferența dintre randamentele acordate de statul american investitorilor care mizează pe datoria pe termen scurt sau lung.Deosebit de temut de piețele financiare, este, în general, indicatorul care apare înaintea unei recesiuni. O astfel de inversiune a apărut înaintea ultimelor șapte recesiuni, potrivit marketwatch.comInversiunea s-a produs în jurul orei 11,40 GMT, când randamentul pe 10 ani a coborât puțin sub cel pe 2 ani, în jur de 1,62%.Randamentul pe 10 ani era 1,60% în jurul orei 14,45 GMT iar cel pe 2 ani 1,59%.Randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a atins un minim istoric, 2,0139%, în jurul orei 11,50 GMT."Pentru moment, actorii burselor pariază mai mult pe o încetinire economică decât pe o recesiune. Dar, dacă scăderile puternice vor continua pe piața acțiunilor, acest lucru ar putea fi un indicator clar al unei recesiuni. Istoric, piața acțiunilor a înregistrat cele mai proaste ședințe în cele șase luni care au precedat o recesiune", a afirmat Liz Ann Sonders de la Charles Schwab.