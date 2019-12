O companie din Piatra Neamț a listat obligațiuni pe bursă

Obligațiunile, tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.Valoarea totală a obligațiunilor este de 20 de milioane de euro. Emisiunea a fost suprasubscrisă, având o structură echilibrată a subscriitorilor, unde se regăsesc atât persoane fizice, cât și investitori instituționali precum: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de investiții financiare, societăți de asigurări.Capitalul atras în urma emisiunii de obligațiuni va servi scopurilor generale de finanțare ale afacerii, un obiectiv fiind creșterea maturității medii a finanțărilor atrase.“Putem spune că anul 2019 a stat sub semnul obligațiunilor, uitându-ne la cele 14 emisiuni de obligațiuni care s-au listat în acest an la BVB și ne dorim ca acest trend să continue”, a declarat Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București.Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost unul dintre investitorii importanți în plasamentul privat, investind 4,5 milioane de euro în obligațiuni emise de Autonom Services.Autonom Services, deținută de Marius și Dan Ștefan, a evoluat de la un start-up ce a luat naștere la Piatra Neamț în 2006 în zona serviciilor rent-a-car pentru persoanele fizice, la un jucător național în piața serviciilor de mobilitate.Veniturile din exploatare consolidate conform IFRS pentru Autonom Services în 2018 au fost de 251,3 milioane lei, în timp ce în primul semestru din 2019, acestea s-au situat la 178,7 milioane lei. La nivelul primului semestru din 2019, veniturile din leasing operațional au fost de 79,7 milioane lei, iar cele aferente serviciilor rent-a-car au atins 29,7 milioane lei. De asemenea, profitul înainte de taxe, depreciere si amortizări (EBITDA) în primul semestru din 2019 a fost de 71 milioane lei, iar profitul net consolidat de 15,7 milioane lei.