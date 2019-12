Antreprenorii români încep să descopere finanțarea prin bursă pentru a-și crește companiile

Unii antreprenori cochetează cu ideea din 2016



Este „efectul bulgărelui de zăpadă” faptul că antreprenorii devin din ce în ce mai interesați de bursă, consideră Zuzanna Kurek, partner Cornerstone Communications.





Firmele cu maxim 4-5 acționari sunt mai ușor de convins să facă pasul



Cum a fost convins acționarul Norofert să listeze compania



De ce unii nu se pot lista așa de repede pe cât și-ar dori



Sfatul unui antreprenor care a listat obligațiuni

„Impresia noastră a fost că o să fie o călătorie mai ușoară. E foarte mult de muncă”, a afirmat el.







Faptul că antreprenorii văd bursa ca pe o soluție la creșterea afacerilor va ajuta economia românească. Exemple recente precum Autonom Services, Clinicile Dentare Dr Leahu sau Capital Leasing IFN dau idei și altora. E complicat procesul, dar rezultatul final pare a fi pe măsură, dacă ne uităm la declarațiile celor care au făcut pasul. Pentru dezvoltare este nevoie de finanțare, iar o soluție poate fi chiar asta.







Într-o conferință, Marius Ștefan, co-acționar Autonom Services, care a lansat miercuri obligațiuni pe bursă, a spus că mulți antreprenori cu care a vorbit sunt interesați de finanțare prin bursă.„După ce am anunțat public că emisiunea de obligațiuni a fost un succes, la toate conferințele și întâlnirile toată lumea îmi spune: „Spune-mi mai multe despre ce înseamnă să emiți obligațiuni, mă gândesc și eu”, a spus Ștefan.Cel mai simpatic, spune el, a fost un antreprenor din Pașcani care i-a zis: „Marius, m-am hotărât, în 2022 emit bonduri”.„Adică omul s-a apucat de proces, a vorbit cu consultanți, dar și-a dat seama că nu e pregătit, că nu avea nici audit. Era o companie de 50 milioane euro, nu micuță. Și-a dat seama ce are de făcut și a văzut că are nevoie de 3 ani ca să emită bonduri, dar se apucă”, spune el.„Sunt mai mulți cei care au intrat în proces după ce au discutat cu noi”, a afirmat Dan Ștefan, celălalt acționar al Autonom Services"Bursa este încă un concept foarte abstract pentru mulți antreprenori români, dar puterea exemplului, a altor companii, a concurenței sau pur și simplu a unei companii pe care o știu și o admiră, i-ar putea determina pe aceștia să privească cu mai mult interes către piața de capital", spune Zuzanna Kurek.Ea crede că interesul de astăzi pentru piața de capital este rezultatul muncii constante care a început în 2014, înainte de lansarea pieței AeRO, de a discuta direct cu antreprenorii și astăzi putem vedea cum încep să răsară semințele plantate în acel moment.• Suntem în continuare în legătură cu companii cu care am discutat ideea listării încă din 2016, care iau în considerare această opțiune, o găsesc viabilă, îi văd beneficiile, dar sunt în continuare rezervați.“Cred că este crucial să avem cât mai multe IMM-uri pe piața AeRO, care caută să atragă între 1-3 milioane de euro la o evaluare a companiei între 3-8 milioane de euro, deoarece cred că acesta este tipul de companie care se confruntă cel mai mult cu o lipsă a diversificării metodelor de finanțare - este prea mare pentru fonduri sau acceleratoare pentru start-upuri și prea mică pentru fonduri de Private Equity și, care din diferite motive, nu poate accesa finanțare suficientă prin produse bancare tradiționale”, a afirmat partenerul Cornerstone Communications..“Lucrez cu companii pe care încerc să le conving de mai bine de 3 ani să se listeze, în timp ce altele au luat decizia în câteva zile sau chiar ore. Lucrăm în principiu cu IMM-uri, companii care sunt deținute de unul sau maxim 4-5 acționari. De fapt, cu cât sunt mai puțini acționari, cu atât mai bine pentru că procesul de luare a deciziilor este mult mai rapid”, susține ea• Printre argumentele pe care le folosim pentru a convinge antreprenorii să se listeze, îmi place să dau mereu exemple de companii care și-au îmbunătățit notorietatea și vizibilitatea prin asocierea cu piața de capital.Vorbim de companii care, datorită unei relații bune cu investitorii, au reușit să-și construiască un brand puternic și în afara pieței de capital, precum Bittnet.• De asemenea, este important pentru antreprenori și că finanțarea obținută în schimbul unei părți din companie, cum este în cazul emiterii de acțiuni, nu trebuie returnată.• Avem un mix de argumente cum ar fi: acces la capital, vizibilitate, notorietate și transparență care îi poate ajuta să colaboreze atât cu parteneri din România cât și din străinătate - toate acestea având un efect pozitiv direct și aproape imediat asupra afacerii lor.“Împreună cu colegii mei, am citit un articol despre afacerea lor pe internet și apoi le-am trimis un email, propunându-le o întâlnire, curioși să aflăm mai multe despre planurile de viitor ale companiei”, spune ea.Kurek spune că în presă nu se sugera că aceștia ar căuta capital, dar le-a trezit interesul business-ul lor, unde agricultura se intersectează cu tehnologia, și cu marje de profit bune.“Când ne-am întâlnit cu Vlad Popescu, proprietarul Norofert, acela s-a dovedit a fi exact momentul potrivit pentru că tocmai fusese abordat de cineva care dorea să cumpere afacerea, dar nu era convins dacă era sau nu cea mai bună opțiune. I-am povestit apoi despre piața de capital locală, la care el nu se gândise absolut deloc deoarece considera că Bursa de Valori București este accesibilă doar companiilor mari și dezvoltate, și nicidecum IMM-urilor”, povestește Zuzanna Kurek.Ea își amintește că până la sfârșitul întâlnirii, el era deja convins că dorește să exploreze această oportunitate și astfel au început să lucreze împreună la pregătirea Norofert pentru listare.“Cred că după “frenezia" declanșată de Norofert, cu cel mai rapid plasament privat închis în istoria recentă a Bursei de Valori București, 8 ore mai precis și peste 150% suprascriere, alți antreprenori și-au dat seama că există bani disponibili în piață pentru companii inovatoare care doresc să crească cu ajutorul investitorilor de pe bursa locală”, a mai afirmat aceasta.Listarea va avea loc la începutul anului 2020.“Datorită succesului Norofert, ne întâlnim acum cu cel puțin cu 5-6 antreprenori pe lună care doresc să exploreze finanțarea prin intermediul pieței de capital. Desigur, nu toți sunt pregătiți pentru asta și nu tuturor li se potrivește această opțiune - unii sunt prea mici și trebuie înainte să crească și să-și creeze vizibilitate. Dar este important să existe interes din partea acestora pentru că, deși astăzi pot fi prea mici, cu puțină dedicare, pot crește și în 2-3 ani se pot încadra perfect în portofoliul investitorilor BVB”, spune Zuzanna Kurek.• Compania pe care o pregătim pentru anul viitor va fi, de asemenea, dintr-un domeniu inovator, nou pe piață și pe deplin orientat spre viitor.Cea mai recentă listare a fost a unor antreprenori din Piatra Neamț, compania Autonom Services, înființată în 2006. Este vorba de obligațiuni de 20 milioane euro. Bani care într-o mare măsură vor fi folosiți pentru a achiziționa mașini.Marius Ștefan, co-acționar al companiei, a avut un sfat pentru cei care se gândesc să apeleze la bursă pentru finanțare:„În primul lucru, puneți-vă finanțele în ordine. Dacă e un lucru care nu e la categoria „nice to have”, puneți în ordine: auditare, raportare, folosiți consultanți care să se uite pe cifre ca să vadă dacă sunteți pregătiți”El a precizat faptul că procesul de emitere de obligațiuni a fost mult mai greu decât și-a închipuit.