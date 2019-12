Obligațiunile „alunelor și semințelor Elmas”, listate la bursă. Semințele sunt importate pentru că cele din țară „nu sunt pentru consumul uman”

Într-o conferință de presă el a spus că semințele sunt importate.„Din păcate (importăm n.r.). Nu sunt semințe pentru consumul uman. Nu sunt în România. Semințe sunt multe, dar nu pentru consumul uman. Este o firmă care acum încearcă, încet, să ia semințe de la fermieri. Am încercat și noi acum 9 ani cu Agricover foarte serios, dar au renunțat. Am adus din America semințe să dau la fermieri. Nu știu de ce fermierii au renunțat. Poate din cauza randamentului”, a spus el.El a precizat că o parte dintre semințele de dovleac le cumpără din România, dar în rest importă din Bulgaria, Moldova, Ucraina, Turcia.„Alune, arahide, din România luăm foarte puțin. Sunt câteva încercări în ceea ce privește nucile”, a explicat el.Referindu-se la angajații din fabrică, el a spus că aceștia sunt plătiți cu salariul minim.„Angajații din fabrica din România primesc, pe lângă salariul minim, și tichete de masă, în jur de 20%”, a mai afirmat Konstantinos Mitzalis.113 persoane lucrau în fabrică la finalul lunii decembrie 2019.Golden Foods Snacks face parte dintr-un grup de companii active în România și Grecia, fiind specializată în producția și ambalarea nucilor, alunelor, semințelor și fructelor uscate.Obligațiunile listate vineri au o maturitate de 3 ani și o dobândă fixă, de 9% pe an plătibilă trimestrial.Conform BVB, emisiunea cuprinde 47.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 de lei, ceea ce înseamnă o valoare totală de 4,7 milioane de lei. Obligațiunile sunt garantate cu marca ”ELMAS natura ne inspiră”, care în anul 2019 devine ”ELMAS the natural choice” și care a fost evaluată la aproape 4 milioane de euro de către firma CMF Consulting.Obligațiunile au fost vândute în cadrul unui plasament privat derulat în iunie 2019 și intermediat de BRK Financial Group (BRK).În România, Golden Foods Snacks produce și distribuie trei tipuri de produse: semințe, alune și fructe deshidratate.Compania Golden Foods Snacks este controlată indirect de familia Mitzaliz, prin GF Holding Limited (55,78%) și Golden Brands Limited (44,22%). Familia Mitzaliz a dezvoltat mai multe companii de-a lungul timpului pe care le-a vândut către Pepsico (1986 – Tasty Foods Greece, 2004 – Star Foods România, 2005 – Star Foods Polonia, respectiv Interstar Chim).În 2018, Golden Foods Snacks a înregistrat o cifră de afaceri de 46,2 milioane lei (aproape 10 milioane euro), în creștere cu 18% față de anul anterior. Aproximativ 76% din cifra de afaceri a fost realizată din activitatea cu comerțul modern, în timp ce 24% din aceasta vine din comerțul tradițional și export. Pe partea de comerț tradițional, societatea lucrează cu unul dintre cei mai mari distribuitori naționali, Aquila Part Prod. Cifra de afaceri este estimată să avanseze până la 71,6 milioane lei până în anul 2022.