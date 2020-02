Wall Street, scadere majoră sub efectul coronavirus: Dow Jones pierde 3,56%

Bursa din New York a inchis în scădere, la rândul său, luni, afectată de pierderile de pe bursele asiatice și europene, de vântul panicii care sufla pe piețele mondiale, care se confruntă cu răspândirea bruscă în mai multe regiuni ale lumii a epidemiei de coronavirus, potrivit AFP. Dow Jones a pierdut 3,56%, iar Nasdaq 3,71%.



Indicele Dow Jones a scăzut cu 1.031,61 puncte (3,56%) la 27.960,80, cea mai mare scădere de la începutul anului.



S&P-500 a pierdut 111,85 puncte, sau 3,35%, coborând la 3.225,90.



Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, a scăzut cu 355.310 puncte (3,71%) la 9.221.280 puncte.



Pentru Dow și S&P-500 aceasta este cea mai mare scădere procentuală într-o singură sesiune din februarie 2018.



Directorul general al OMS a cerut luni lumii să se pregătească pentru o "eventuală pandemie" generată de noul coronavirus , apreciind drept "foarte preocupantă (...) creșterea bruscă" de noi cazuri în Italia, Coreea de Sud și Iran, scrie AFP.

Bursele europene au închis cu pierderi cuprinse între 3% și peste 5%:

Coronavirusul și scăderea cifrelor din economie:

Miniștrii finanțelor G20 - care s-au întâlnit la Riyadh în acest weekend - au spus că sunt pregătiți să ia măsuri dacă coronavirusul ar încetini economia globală. Grupul de țări conducătoare a declarat că coronavirusul riscă să crească incertitudinea economică și să perturbe lanțurile de aprovizionare.





Virusul ar putea reduce cu 0,4 puncte procentuale produsul intern brut din China din 2020, reducând creșterea economică anuală la 5,6%, a declarat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, în acest weekend. Aceasta ar reduce creșterea globală a PIB cu 0,1 puncte procentuale, a spus ea. Totuși, această prognoză relativ optimistă se bazează pe presupunerea că economia Chinei va reveni la normal în al doilea trimestru. Impactul asupra creșterii va fi „mai mare” dacă răspândirea virusului va dura mai mult și se va răspândi în continuare, a adăugat doamna Georgieva.





Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, a declarat că focarul a atins un „bazin hidrografic crucial” și „zilele următoare vor fi un moment critic foarte important”, în timp ce guvernatorul Băncii Japoniei, Haruhiko Kuroda, a declarat că BoJ va relaxa politica monetară dacă va fi necesar.





În Italia, majoritatea cazurilor noi sunt concentrate în regiunile înstărite din nordul Lombardiei și Venetiei, care constituie aproximativ o treime din producția unei economii italiene care este deja în pragul unei recesiuni.





Bursa de la București:





Indicele BET, al celor mai tranzacționate acțiuni de la Bursa din București a pierdut azi doar 2,46%. Toată ziua a stat în dinamica indicilor europeni mari, cu o revenire ușoară după amiază.







„Avand in vedere evolutia burselor din afara tarii, suntem de parere ca este vorba de noi temeri privind o pandemie de coronavirus, in special avand in vedere focarele nou aparute din Italia. De altfel, este de remarcat faptul ca indicele principal al BVB (respectiv indicele BET) scade in acest moment cu acelasi procent ca principalii indici americani (S&P500 si DJIA).", a declarat pentru Economica.net azi Ovidiu Dumitrescu, CFA, Director Adjunct la casa românească de brokeraj Tradeville.

Președintele chinez Xi Jinping a spus că virusul va avea un „impact relativ mare asupra economiei și societății” din China. "Situația epidemică este încă severă și complexă, iar activitatea de prevenire și control este în cea mai dificilă și critică etapă", a spus dl Xi duminică, potrivit Financial Times.