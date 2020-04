Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti a scăzut cu 43%

Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti a scăzut la 114,15 milioane de lei, ceea ce înseamnă cu peste 43% faţă de săptămâna precedentă, când s-au consemnat tranzacţii de 200,79 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), scrie Agerpres.





În ambele săptămâni analizate au fost doar patru zile de tranzacţionare.





Pe de altă parte, capitalizarea bursieră a câştigat la 1,4 miliarde de lei în perioada 20-24 aprilie, faţă de săptămâna anterioară, totalizând 124,88 miliarde de lei.





Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 21 aprilie, când rulajul s-a cifrat la 47,52 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 22 aprilie, cu o valoare a tranzacţiilor de numai 15,28 milioane de lei.





Acţiunile Banca Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti, generând tranzacţii de 29,93 milioane de lei şi o creştere de preţ de 2,2%. În top 3 al celor mai lichide acţiuni se află BRD - Groupe Societe Generale, cu schimburi de 24,51 milioane lei (minus 1,21%) şi SNGN Romgaz, cu tranzacţii de 16,87 milioane de lei (minus 2,83%).





Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Oil Terminal, plus 17,39%, Sinteza SA - plus 16,98% şi Mecanica Ceahlău - plus 14,14%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acţiunile Prebet SA Aiud, care au înregistrat un declin de 10,80%, urmate de Rompetrol Well Services - minus 8,37% şi Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră - minus 6,58%.





De la începutul acestui an, pe Bursa de la Bucureşti au fost realizate 354.912 tranzacţii cu acţiuni, cu o valoare totală de 4,413 miliarde de lei şi o medie zilnică de 56,58 milioane lei.