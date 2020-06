Ce ne arată istoria despre cum va fi afectată bursa de protestele din SUA

Deși majoritatea demonstrațiilor din cursul nopții au fost pașnice, proteste violente au erupt în New York, Los Angeles, St. Louis sau Missouri, în pofida faptului că distrugerile cauzate în ultimele zile l-au determinat pe președintele Donald Trump să amenințe luni cu desfășurarea Gărzii Naționale dacă violențele vor continua În pofida tensiunilor, actorii de la bursă au părut să rămână atenți asupra repornirii economiei după pandemia de COVID-19.La 09:45 ora Coastei de Est, indicatorul de referință Dow Jones Industrial Average a dobândit 70 de puncte, sau 0,3%, în timp ce S&P a crescut cu 0,1%, la fel ca și barometrul Nasdaq Composite.„Investitorii din Statele Unite tind să privească acest tip de evenimente ca excepții și să nu se aștepte ca turbulențele să continue pentru mult timp dar eu cred că ne îndreptăm spre mai multe confruntări”, a declarat marți pentru CNBC Tina Fordham, șeful departamentului pentru strategie politică globală la Avonhurst.Întrebată cum ar putea protestele în desfășurare să afecteze bursa, Fordham a răspuns că, istoric, frământările politice într-o piață dezvoltată nu au avut un impact semnificativ asupra piețelor de capital.„Deși aceste violențe sunt alarmante, investitorii se așteaptă că ele se vor calma iar, fiindcă Statele Unite sunt țara legii și ordinii, lucrurile nu vor scăpa de sub control mai mult”, a declarat aceasta.„Am văzut asta și în 1968 când impactul asupra piețelor a fost foarte redus în pofida unor proteste mult mai violente și mortale așa că acest lucru nu este neobișnuit”.Comentariile acesteia au venit după ce în mai multe orașe americane majore au fost instituite ore de stingere peste noapte. Ultima dată când demonstrații de o asemenea amploare au avut loc în multe dintre acestea a fost în 1968, după asasinarea lui Martin Luther King Jr.Jim Cramer, analist financiar pentru CNBC, a declarat că motivul pentru care bursa s-a raliat după un weekend de proteste este fiindcă „e oarbă în fața justiției sociale”.„La finalul zilei, piața nu are conștiință. Investitorii încearcă să facă bani acesta fiind și motivul pentru care se înghesuie la acțiunile companiilor care au de câștigat de pe urma statului în case”, a declarat gazda emisiunii „Mad Money” de la CNBC.„Piețele au o lungă istorie de a întoarce privirea de la incidente precum frământările foarte nefericite din Statele Unite. Nu m-aș aștepta ca investitorii globali să își schimbe părerea asupra perspectivelor bursei din Statele Unite sau alte lucruri de acest gen”, a declarat pentru CNBC și Ali Miremadi, director de investiții la Global Asset Management.„Este un subiect extrem de important dar nu e ceva care să facă o diferență în ceea ce privește cifrele corporațiilor”, a afirmat Miremadi, adăugând că investitorii de regulă încearcă să privească dincolo de evenimentele din prezent și să își dea seama ce se va întâmpla pe termen lung.