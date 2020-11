Bursa petrolului: De ce un vaccin nu este o soluție rapidă pentru piețele petrolului sau pentru economie

Joi, Agenția Internațională pentru Energie și-a redus previziunile de cerere în a doua jumătate a acestui an și în primul trimestru al anului viitor, menționând că renașterea coronavirusului în Europa și Statele Unite va avea o greutate asupra consumului de combustibil."Este puțin probabil ca vaccinurile să crească semnificativ cererea până în anul viitor", a spus grupul cu sediul la Paris.Rezultatele timpurii care indică vaccinul Covid-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech sunt eficiente cu peste 90% au ridicat barilul de țișei Brent, reperul global, la peste 45 de dolari pe baril la începutul acestei săptămâni - cel mai înalt nivel în mai mult de două luni. Comercianții au pariat că un vaccin ar încuraja revenirea la călătorii, sporind cererea de combustibil.Însă prognozele AIE ne reamintesc că piața petrolului se va confrunta cu o presiune continuă până când un vaccin va fi distribuit pe scară largă. Miercuri, Statele Unite au înregistrat peste 140.000 de noi cazuri Covid-19, un record, în timp ce guvernatorul New York-ului a limitat adunările la 10 persoane."Problema este că accelerarea cererii nu se va întâmpla doar din cauza știrilor pozitive din rezultatele studiilor privind vaccinurile", a declarat Bjornar Tonhaugen, șeful piețelor de petrol Rystad Energy, într-o notă recentă adresată clienților.Producătorii sunt de acord: miercuri, OPEC a declarat că cererea mai slabă decât era așteptată în sectorul transporturilor din SUA și blocajele în Europa vor fi un obstacol în cererea de țiței în acest an și în anul viitor."Recuperarea cererii de petrol va fi sever îngreunată și încetinirea cererii de transport și combustibil industrial va presupune că va dura până la mijlocul anului 2021", a declarat grupul de producători de petrol în raportul său lunar.Perspectiva prețurilorPrețurile pot continua să crească mai mult datorită indicațiilor conform cărora membrii OPEC ar putea extinde reducerile de producție existente cu aproximativ trei până la șase luni, contribuind la ușurarea provocărilor de exces de aprovizionare. Dar situația din Europa și Statele Unite este de surplus major."La fel ca în cazul tuturor mărfurilor, petrolul este un activ care trebuie mai întâi să elimine dezechilibrele actuale ale cererii și ofertei înainte ca prețurile de lungă durată să poată crește", le-au spus clienților strategii JPMorgan săptămâna trecută."Pe măsură ce blocările din Europa se accelerează și focarele localizate din SUA se extind, soldurile petroliere vor fi probabil testate în continuare în următoarele câteva luni".Aceste două regiuni reprezintă o treime din cererea globală de petrol, potrivit JPMorgan.Imagine de ansambluMediul complicat din jurul prețurilor petrolului evidențiază calculul dificil pentru investitori în acest moment. În lumina știrilor pozitive privind vaccinul, cei care adoptă o perspectivă pe termen mai lung pot începe să se simtă confortabil în timp ce își recuperează activele riscante. Dar pe termen scurt, stresul rămâne.