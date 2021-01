Bursa de la New York s-a răzgândit brusc și nu va mai delista cele mai mari companii telecom ale statului chinez

NYSE spune, într-un comunicat de presă, că a luat decizia ”după noi consultări cu autoritățile de reglementare competente”.Săptămâna trecută, bursa de la New York afirma că va delista cele trei companii după decizia guvernului SUA din noiembrie de a bloca investițiile în 31 de firme considerate a fi deținute sau controlate de armata chineză.Marți dimineață, acțiunile celor trei firme vizate au crescut pe bursa din Hong Kong după anunțul NYSE, China Unicom cu 9%, iar China Mobile și China Telecom cu câte 7%.Dacă nu-și schimba decizia, b ursa din New York urma să sisteze luna aceasta tranzacționarea acțiunilor celor mai mari trei companii telecom de stat ale Chinei. Reprezentanții New York Stock Exchange spuneau, până acum, că mutarea este necesară pentru a se conforma cu un ordin executiv semnat de președintele Donald Trump la sfârșitul anului trecut care interzice americanilor să investească în companii pe care guvernul american le suspectează că sunt deținute sau controlate de forțele armate chineze.China Mobile (CHL), China Telecom (CHA) și China Unicom (CHU) urmau să fie suspendate de pe Bursa din New York începând cu 11 ianuarie, data la care ordinul intră în vigoare.Ministerul Comerțului chinez a afirmat sâmbătă într-un comunicat că Beijingul va lua „măsurile necesare” pentru a garanta interesele companiilor chineze, adăugând că se opune includerii unor asemenea companii pe ceea ce a catalogat ca fiind lista „companiilor militare comuniste chineze” a Washingtonului.