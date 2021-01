Record pentru Dow Jones pe Wall Street, în ciuda haosului din Congres

Bursa din New York a încheiat într-o notă optimistă sesiunea de miercuri, Dow Jones atingând un nou record, în ciuda unei zile politice tumultuoase, când protestatarii pro-Trump au asaltat Congresul SUA, potrivit AFP.Dow Jones a crescut cu 1,44% până la 30.829,40 puncte, primul său record în 2021 după cel din 31 decembrie.Nasdaqul, dominat de acșiunle pe tehnologie, a pierdut 0,61%, coborînd la 12.740,79 puncte, suferind de o rotație a investițiilor către acțiuni în economia mai tradițională.S&P 500 a avansat cu 0,57% până la 3.748,14 puncte.Alegerile senatoriale din Georgia au adus victoria probabilă a doi democrați în Senat, ceea ce va aduce Congresul sub controlul partidului lui Joe Biden.O perspectivă care are avantajele și dezavantajele sale pentru piață: dacă acest lucru va facilita democraților implementarea planurilor lor de creștere a impozitelor - ceea ce nu este binevenit pentru investitori, aceștia sunt de asemenea, practic siguri că o a doua rundă de stimulente fiscale va ajuta economia SUA.