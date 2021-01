Safetech Innovations a intrat la tranzacționare pe bursa românească. Administratorul spune că vor să dea dividende și să asigure capital pentru dezvoltarea afacerii

Victor Gânsac, co-fondator și Administrator Unic, Safetech Innovations susține că obiectivul să atingă o marjă de profit de 25% în următorii ani „pentru a arăta că firmele din IT, pe lângă creștere accelerată pot oferi și profituri consistente pentru investitori”.Potrivit acestuia, 140 de investitori individuali și instituționali au participat la plasamentul privat.„Plasamentul privat împreună cu cele 4 milioane euro provenite dintr-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile pe care îl derulăm în prezent asigură toate nevoile noastre de dezvoltare pentru cel puțin următorii doi ani”, a mai arătat Gânsac.El a spus că strategia este să distribuie dividente sub formă de numerar și, pe de altă parte, să asigure capital pentru dezvoltarea afacerii prin majorarea capitalului social, „prin utilizarea unei părți semnificative din profit și distribuirea de acțiuni gratuite”.Compania are o capitalizare anticipată de 12,5 milioane lei (2,6 milioane euro). Aceasta a fost calculata pe baza prețului din cadrul plasamentului privat derulat de Safetech Innovations în octombrie 2020 și prin care a atras 2,5 milioane lei.SSIF TradeVille este Consultantul Autorizat care a asistat societatea in cadrul plasamentului privat si, ulterior, admiterea la tranzactionare a actiunilor.