Platina a atins cea mai ridicată cotaţie din ultimii şase ani

Normele mai stricte privind poluarea vor obliga producătorii de autovehicule să utilizeze mai multă platină în catalizatoare, iar acesta este un factor care stimulează preţurile, subliniază Margaret Yang, analist la DailyFX. De la începutul anului şi până în prezent cotaţiile la platină au crescut cu 21%.„Platina a înregistrat performanţe mai bune comparativ cu aurul începând din luna noiembrie 2020, în condiţiile în care preconizata revenire a vânzărilor mondiale de automobile a îmbunătăţit prognozele privind evoluţia cererii pentru metalul alb”, a spus Yang.Luni, la bursa de la Londra, cotaţiile futures la platină au crescut cu 4,4% până la 1.314,40 dolari uncia. Pe piaţa spot, cotaţiile la platină au crescut cu 4% până la 1.306,22 dolari uncia, cel mai ridicat nivel înregistrat după luna septembrie 2014.După mai mulţi ani de surplusuri, pandemia de Covid-19 a dus la închiderea minelor din Africa de Sud, ceea ce a provocat un deficit de 400.000 de uncii pe piaţa platinei în 2020, susţine analistul Johnson Matthey. Deşi piaţa ar putea reveni la o situaţie de surplus în acest an, întreruperile la o instalaţie importantă de rafinare din Africa de Sud ar putea îmbunătăţi perspectivele pe termen scurt pentru acest metal.Evoluţia preţurilor va depinde, parţial, şi de cererea pentru platină în scop de investiţii. "Platina a atras atenţia investitorilor financiari. Acum beneficiază de interes pe fondul cererii speculative", spune Kirill Chuyko, analist la BCS Global Markets.În paralel, cotaţia aurului a scăzut în contextul în care investitorii au luat în calcul încetinirea infecţiilor cu coronavirus precum şi campaniile de imunizare la nivel global. În plus, luni, pieţele financiare americane sunt închise cu ocazia Presidents' Day, la fel ca şi bursele din China, Hong Kong şi Taiwan.Metalul preţios s-a depreciat cu aproximativ 4% în acest an pe fondul creşterii randamentelor la titlurile de stat emise de Trezoreria SUA, ceea ce a diminuat apetitul pentru aur deoarece acesta nu plăteşte dobânzi.​