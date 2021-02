​Actiunile Bittnet Systems vor fi incluse în indicii FTSE Global Micro Cap și FTSE Total-Cap

Astfel, România va avea două companii în cei doi indici, respectiv Bittnet Systems și TeraPlast.“Titlurile producatorului de materiale de constructii au fost incluse in cei doi indici in septembrie 2020, cand Romania a fost promovata efectiv la statutul de Piata Emergenta, prin includerea in indicele pentru Piete Emergente a actiunilor Bancii Transilvania si Nuclearelectrica”, menționează BVB.FTSE Global Micro-Cap face parte din seria de indici FTSE Total-Cap și se adresează companiilor din sectorul micro, conform clasificarii FTSE Russell.