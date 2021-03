Bursa americană: Dow Jones și S&P 500 la noi recorduri, după anunțul Fed

Bursa din New York, ezitantă la începutul sesiunii, a încheiat în verde sesiunea de miercuri, permițând Dow Jones și S&P 500 să ajungă la noi recorduri, după decizia Fed de a sprijini în continuare economia SUA „atât timp cât este necesar”, potrivit AFP.Indicele Dow Jones a crescut cu 0,58%, trecând pentru prima dată peste 33.000 de puncte, până la 33.015,37 puncte.Nasdaq, care evoluase în roșu în timpul sesiunii, și-a revenit cu 0,40%, până la 13.525,20 puncte.S&P 500 a atins un nou record urcând 3.974,12 puncte (+ 0,29%).La sfârșitul unei ședințe a Comitetului său monetar, Banca Centrală a SUA a lăsat neschimbate ratele dobânzii și achizițiile de active, în timp ce a publicat prognoze mai optimiste pentru creșterea în Statele Unite.Fed și-a revizuit proiecția de creștere pentru economia SUA pentru 2021 de la 4,2% la 6,5%. Inflația este de asemenea de așteptat să accelereze la 2,4% în acest an, înainte de a reveni la aproximativ 2% în următorii ani.Prognoza mediană a membrilor Fed nu prevede o creștere a ratei până în 2023 în acest moment. Președintele Jerome Powell a insistat asupra faptului că Fed s-a angajat să sprijine economia „atâta timp cât este necesar” și va fi „răbdătoare”."Cel mai important, Jerome Powell a spus că Fed nu va acționa preventiv pentru a evita inflația", a declarat Gregori Volokhine de la Meeschaert Financial Services."Prin urmare, Fed nu își va crește ratele înainte de a avea dovezi pe masă că există inflație", a adăugat el la o conferință de presă.