Cum să pierzi 20 de miliarde de dolari în 2 zile: Noi detalii despre scandalul Archegos Capital care a zguduit Wall Street

„Pui de tigru”

Client favorit al Wall Street

Implozie

Începând din 2013 acesta a investit peste 200 de milioane de dolari cu care a rămas după ce și-a închis fondul de hedging, acumulând o avere uluitoare prin pariuri pe acțiuni. Dacă și-ar fi încasat câștigurile la începutul lunii martie, Hwang, în vârstă de 57 de ani, ar fi devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume.Există miliardari mai bogați decât el, desigur, dar majoritatea banilor lor sunt legați în afaceri, imobiliare, investiții complexe, echipe sportive și opere de artă. Averea netă de aproape 20 de miliarde de dolari a lui Hwang însă era aproape la fel de lichidă precum cecurile de asistență financiară emise de guvernul american.Iar apoi, în doar două zile scurte, a pierdut totul.Implozia subită a biroului de familie al lui Hwang, Archegos Capital Management, la sfârșitul lunii martie este unul dintre cele mai spectaculoase decăderi din istoria financiară modernă. Niciun alt individ nu a pierdut atât de mulți bani atât de rapid: în momentul său de vârf averea lui Hwang trecuse de 30 de miliarde de dolari.Iar povestea sa este una stranie. Spre deosebire de alte eșecuri răsunătoare ale unor brokeri și fonduri de investiții, Hwang era în mare parte necunoscut în afara unui cerc restrâns: membrii parohiei sale, foști colegi de la fondurile de investiții și o mână de bancheri.Hwang devenise cea mai mare „balenă” - jargon financiar pentru cineva care are o prezență dominantă pe piață fără să fie vizibil la suprafață. Intenționat sau nu, Archegos nu a apărut niciodată în declarațiile fiscale care dezvăluie deținătorii acțiunilor listate pe bursă.Hwang a folosit „swap”-uri, un tip de instrumente financiare derivate care permit unui investitor să acumuleze câștiguri sau pierderi dintr-un activ fără să îl dețină direct. Acest lucru a ascuns atât identitatea sa cât și dimensiunea pozițiilor sale. Nici măcar companiile care i-au finanțat investițiile nu aveau o imagine globală asupra expunerii acestuia.Din acest motiv, când investitorii din întreaga lume au aflat pe 26 martie că o companie numită Archegos nu și-a rambursat împrumuturile folosite să acumuleze un portofoliu uimitor în valoare de 100 de miliarde de dolari, prima întrebare a fost: „Cine naiba e Bill Hwang?”.Întrucât Hwang a folosit bani împrumutați să își plaseze pariurile, prăbușirea sa a lăsat un traseu de distrugeri în urma sa. Băncile au vândut participațiile deținute de acestea, ducând la prăbușirea prețurilor lor pe bursă. Credit Suisse, unul dintre cei mai mari creditori ai lui Hwang, a pierdut 4,7 miliarde de dolari.Mai mulți directori ai companiei, inclusiv șeful departamentului de investiții financiare, au fost forțați să demisioneze. Nomura Holdings se confruntă la rândul său cu pierderi de aproximativ 2 miliarde de dolari.Hwang nu este deloc figura mitică la care te-ai aștepta să fie în centrul unui asemenea dezastru financiar.„Am crescut într-o familie de pastor. Am fost săraci”, a declarat acesta în 2019 în timpul unei congregații a unei bisericii din New Jersey. „Vă mărturisesc că nu aș putea trăi în sărăcie. Dar trăiesc cu câteva trepte mai jos față de cum aș putea trăi”, a adăugat acesta.Povestea sa este una paradoxală a unui bărbat dedicat bisericii sale, motivat să doneze cu generozitate, dar care în viața profesională are un apetit de riscuri similare celor luate într-un cazinou.Deocamdată Hwang nu spune de ce s-a jucat un joc atât de periculos și bancherii care i-au finanțat pariurile păstrează la rândul lor tăcerea. Însă piese din puzzle încep să cadă în loc. Modest în exterior, Hwang a avut tot șarmul necesar să convingă marile bănci de pe Wall Street să îi finanțeze aventurile pe bursă.Hwang era un „pui de tigru”, un absolvent al Tiger Management, uriașul fond de hedging fondat de investitorul legendar Julian Robertson. În anii 2000 Hwang conducea propriul său fond, Tiger Asia Management, cu poziții în valoare de 10 miliarde de dolari în perioada sa de vârf.Nu a contat că a fost acuzat de tranzacții frauduloase de către Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din Statele Unite sau că a pledat vinovat pentru fraudă electronică în 2012. Archegos, afacerea de familie pe care a fondat-o pentru a-i gestiona averea personală, era un client profitabil pentru băncile entuziaste să îi împrumute sume enorme lui Hwang.Pe 25 martie, când finanțatorii lui Hwang au putut în sfârșit să își compere notițele, a devenit clar că strategia sa era izbitor de simplă. Archegos pare să își fi aruncat majoritatea banilor pe o mână de acțiuni - Viacom, Techedu și Shopify, printre ele. Nu au existat contracte financiare obscure sau arbitraje pe pachete de portofolii.Hwang a investit ca „tigrii”, folosind analize fundamentale profunde pentru a găsi acțiuni promițătoare iar apoi a construit un portofoliu puternic concentrat. Investitorii amatori de pe forumul WallStreetBoys de pe Reddit pot tranzacționa pe platforma Robinhood într-un mod aproape identic, orientându-se înspre domenii în ascensiune ca educația virtuală sau cumpărăturile online.Însă nicio bancă de investiții nu le-ar împrumuta vreo sumă care să se apropie măcar de cea obținută de miliardari.„Încerc să investesc în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și puterea Sfântului Duh. Este un mod de a investi fără teamă. Nu îmi este teamă de moarte sau bani”, afirma Hwang în 2019.Mentalitatea sa a fost modelată cel puțin în parte și de perioada în care a lucrat pentru Robertson la Tiger Management. După cum a relatat chiar Hwang, Robertson l-a învățat o lecție importantă: să trăiești cu pierderile. La un moment dat Tiger pierduse două miliarde de dolari pe un pariu greșit împotriva yenului japonez și „toată lumea a început să intre în panică”.Robertson a intrat în încăpere și, potrivit lui Hwang, a spus: „Băieți, calmați-vă. Este doar muncă. Ne străduim să o facem cât mai bine”. Era o mentalitate care avea să îi bântuie pe finanțatorii lui Hwang.Persoanele familiare cu operațiunile lui Archegos afirmă că afacerea de familie a lui Hwang și-a majorat treptat „levierul” (leverage) - diferența dintre capitalul investit de Hwang din fondurile Archegos și aportul băncilor care l-au împrumutat. Inițial asta a însemnat în jur de „x2”, adică un milion de dolari din capitalurile proprii pentru fiecare milion împrumutat.La sfârșitul lunii martie levierul ajunsese la 5x sau mai mult.Hwang a reușit să își țină ascunse riscurile față de bănci prin contractele swap. Într-un swag tipic o bancă oferă clientului său expunere față de un activ ca de exemplu o acțiune, în cazul de față. Deși clientul este cel care înregistrează câștigurile sau pierderile, în declarațiile fiscale banca apare ca fiind cea care deține acțiunile.Prin aceasta metodă Hwang a reușit să acumuleze poziții atât de mari atât de discret și fiindcă creditorii au știut doar de propriile afaceri cu el, nu au avut de unde să știe că își crește expunerea față de aceleași acțiuni prin înțelegeri swap cu alte bănci.Viacom CBS este doar un exemplu. Până la sfârșitul lunii martie Archegos avea o expunere de zeci de milioane de acțiuni ale conglomeratului media prin băncile Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse și Wells Fargo & Co.Deși este imposibil de știut exact când Archegos a încheiat aceste investiții swap, unele indicii pot fi găsite în declarațiile financiare ale băncilor care l-au creditat. Începând cu al doilea trimestru din 2020, toate băncile ce i-au acordat împrumutir lui Hwang au devenit deținători majori de acțiuni pe care miliardarul paria.Morgan Stanley, de exemplu, a ajuns să dețină 44,6 milioane de acțiuni ale Vipshop Holdings la 31 decembrie față de 5,22 milioane deținute în 30 iunie. Riscurile jucau un rol important iar Hwang își dorea mai multe. Iar Credit Suisse și Morgan Stanley făceau afaceri cu Hwang de ani de zile, neperturbate de problemele acestuia cu autoritățile de reglementare a piețelor din SUA.Iar 2020 a fost un an profitabil pentru Hwang. După ce indicele S&P 500 a crescut cu aproape 12%, acțiunile a 7 din cele 10 companii incluse în index și în care Archegos avea investiții au crescut cu peste 30%, 3 dintre acestea crescând cu cel puțin 70%.Toate aceste activități au făcut din Archegos unul dintre cei mai râvniți clienți de pe Wall Street, persoane familiare cu situația afirmând că bancherii au câștigat comisioane de zeci de milioane de dolar din afacerile cu Hwang, posibil și chiar peste 100 de milioane. Goldman, care inițial refuzase să facă afaceri cu miliardarul, a cedat în cele din urmă și l-a luat ca client înspre sfârșitul lui 2020.Câteva săptămâni mai târziu toate aveau să se termine într-o clipită.FOTO: Juergen Hasenkopf / Alamy / Profimedia ImagesPrima dintr-o cascadă de evenimente a venit în lunea de 22 martie la închiderea bursei din New York. ViacomCBS, care se zbătea să ține pasul cu Apple TV, Disney+ și Netflix, a anunțat o vânzare de acțiuni și a unor datorii convertibile în valoare de 3 miliarde de dolari.Prețul acțiunilor companiei, propulsat și de investițiile lui Hwang, se triplase în ultimele 4 luni. Însă acțiunile au scăzut cu 9% în 23 martie și s-au prăbușit cu 23% o zi mai târziu. Toate pariurile lui Hwang au început să fie dereglate, periclitându-i înțelegerile swap. Câțiva bancheri au făcut apel la acesta să își vândă acțiunile. Să accepte niște pierderi și să supraviețuiască, evitând intrarea în incapacitate de plată.Hwang a refuzat, potrivit persoanelor familiare cu aceste discuții. În joia care a urmat principalii săi brokeri au ținut o serie de întruniri de urgență. Oamenii cu experiență în tranzacții de tip swap afirmă că Hwang a împrumutat 85 de milioane de dolari pentru fiecare 20 de milioane proprii, investind 100 de milioane din aceștia și lăsând la o parte o marjă de doar 5 milioane.Dar portofoliul masiv pe care l-a construit a început să se destrame atât de rapid încât pierderile înregistrate au șters rapid micul buffer pe care și l-a lăsat, precum și capitalul propriu.Dilema pentru creditorii lui Hwang era evidentă. Dacă prețul acțiunilor din conturile swap creștea înapoi totul ar fi fost în regulă. Dar dacă doar una dintre bănci clipea și începea să vândă, ar fi fost toate expuse prețurilor în scădere. Credit Suisse a vrut să aștepte.Însă mai târziu în cursul zilei de joi, fără să anunțe ceilalți creditori ai lui Hwang, Morgan Stanley a făcut prima mutare. Banca a vândut discret la preț de discount acțiuni în valoare de 5 miliarde de dolari ale companiilor în care Archegos investise prin intermediul său, preponderent către fonduri de hedging.Vineri dimineața, înainte de deschiderea bursei de la New York, Goldman Sachs a început să lichideze acțiuni în valoare de 6,6 miliarde de dolari din portofoliul său, toate expuneri la pariurile lui Hwang. La scurt timp după a început să vândă alte acțiuni în care investise Archegos, de data aceasta în valoare de 3,9 miliarde de dolari.Goldman, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, și Wells Fargo au scăpat în mare parte nevătămate de fiascoul Archegos. Până acum Credit Suisse și Nomura par să fi înregistrat cele mai mari pierderi.Toate acestea amintesc de criza creditelor ipotecare subprime din SUA din urmă cu 14 ani care a declanșat marea recesiune. Atunci, ca și acum, problema a fost declanșată de iresponsabilitatea creditorilor. Pe măsură ce prețurile locuințelor au continuat să crească, creditorii au ignorat riscurile tot mai mari.Trezirea la realitate a venit doar când cei care luaseră creditele au început să nu le mai plătească: băncile finanțaseră atât de multă creditare încât prăbușirea nu a mai putut fi ținută sub control.Cel mai bun lucru care poate fi spus despre implozia Archegos este că măcar nu a declanșat o nouă criză. Cel mai rău? Că a fost un dezastru care a fost făcut posibil doar de creditorii lui Hwang, marile bănci de pe Wall Street, scrie Bloomberg.