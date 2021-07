Investiții cu Warren Buffett: Magnatul financiar a pierdut luni 6 miliarde de dolari și tot are câștiguri mai mari decât valoarea totală a IBM, Starbucks sau Goldman Sachs

Compania Berkshire Hathaway a lui Buffett deține un număr important de acțiuni ale Apple, Bank of America, American Express și Coca-Cola.Prețul acțiunilor celor 4 companii a scăzut cu între 1 și 4% luni, ștergând în jur de 5,9 miliarde de dolari din valoare pozițiilor lui Buffet în companiile respective.La ultima raportare financiară Berkshire se lăuda cu 887 de milioane de acțiuni ale Apple. Presupunând că nu s-a atins de acțiunile respective, compania lui Buffett a pierdut 3,5 miliarde de dolari luni.Berkshire a încasat și o lovitură de un miliard de dolari din cauza scăderii prețului acțiunilor Bank of America, de 2,7 miliarde de dolari în cazul Coca-Cola și de 1,1 miliarde pentru American Express.Însă este puțin probabil ca Buffett să fie foarte deranjat, acesta concentrându-se în mod faimos pe randamentele pe termen lung și deja a făcut o avere din acțiunile celor 4 companii.De exemplu, Berkshire a cheltuit 36 de miliarde de dolari pentru portofoliul său de acțiuni Apple care în prezent valorează 126 de miliarde de dolari, de peste 3 ori prețul de achiziție.Compania lui Buffett a cheltuit de asemenea 1,3 miliarde de dolari pe acțiuni Coca-Cola care în prezent valorează 22 de miliarde, de aproximativ 17 ori mai mult.Mai mult, acțiunile American Express în valoare de 25 de miliarde de dolari deținute de Berkshire au fost achiziționate cu 1,3 miliarde. Compania lui Buffett a cheltuit de asemenea 15 miliarde pentru a cumpăra acțiuni Bank of America care în prezent valorează 37 de miliarde de dolari.În total, profitul potențial al lui Buffett din cumpărarea acțiunilor celor 4 companii este mai mare de 150 de miliarde de dolari, mai mare decât valoarea de piață a Starbucks (136 de miliarde), IBM (123 de miliarde) sau Goldman Sachs (120 de miliarde).Spre deosebire de majoritatea investitorilor (și a recomandărilor elementare de investiții) Buffett își concentrează toți banii în câteva investiții cheie în loc să își diversifice portofoliul.Asta înseamnă că atunci când pariurile sale au succes el câștigă semnificativ însă și rămâne expus unor riscuri majore.Acțiunile Apple alcătuiau în ultimele săptămâni 45% din totalul portofoliului Berkshire Hathaway.