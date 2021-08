„Piața ar putea fi în cea mai mare bulă din cariera mea”, avertizează un investitor legendar de pe Wall Street

Active foarte supraevaluate

Bernstein, care a petrecut decenii investind pe Wall Street, a tras un semnal de alarmă cu privire la o sumedenie de active de pe piață, de la acțiunile Big Tech, la obligațiunile pe termen lung, bitcoin și acțiunile promovate de așa-numiții „rebeli de pe Reddit”.„Suntem exact în mijlocul a ceea ce ar putea fi cea mai mare bulă din cariera mea”, a avertizat luni Bernstein în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Trading Nation” de la CNBC.Avertismentul său sugerează că magnitudinea actualei bule de pe piața financiară ar putea fi mai mare decât cea „ dot-com ” de la sfârșitul anilor 1990 sau cea de pe piața imobiliară americană a cărui spargere în 2008 a dus la declanșarea crizei economice mondiale.„Fed (n.r. banca centrală a SUA) a distorsionat atât de mult curba (investițiilor) pe termen lung încât vedem o reacție foarte naturală în rândul acestor active care apoi capătă o viață proprie”, afirmă Bernstein.„Oricine care are expuneri pe aceste active pe termen lung trebuie să fie ferm convins că dobânzile pe termen lung nu vor crește fiindcă aceasta ar reprezenta kryptonită pentru această bulă”, a adăugat investitorul.Bernstein crede că acest context este mai periculos decât în luna iunie când a avertizat că bitcoin este într-o bulă. Prețul criptomonedei a mai crescut între timp după ce scăzuse sub pragul psihologic de 30.000 de dolari însă este în continuare cu 20% decât maximul înregistrat în luna martie.„Când ajungi într-o bulă oamenii devin foarte miopi. Se uită doar la un univers foarte mic de investiții”, afirmă Bernstein. „Oamenii îmi spun mereu 'Okay. Păi dacă ești atât de deștept, când se va sparge bula?' Iar răspunsul este că nu știe nimeni”, adaugă acesta.Bernstein, care este cunoscut și pentru elaborarea de strategii la compania de servicii financiare globale Merril Lynch, recomandă diversificarea către active a căror preț crește într-un mediu inflaționist.„Asta ar însemna o îndreptare către bunuri, materiale, energie, lucruri de acest gen. Mi se pare foarte interesant că prețul energiei a crescut în ultimele 6-12 luni pe o piață în creștere majoră însă toată lumea spune că este nesustenabilă”, afirmă acesta.În pofida avertismentului său privind o bulă majoră, Bernstein nu prognozează o prăbușire generală a piețelor, ci vede mai degrabă un efect de ferăstrău.„Ne balansăm între aceste active pe termen lung care sunt foarte supraevaluate și formează o bulă și între restul lumii”, susține acesta.„Dacă lichiditățile nu se evaporă foarte rapid, ceea ce pare improbabil, probabilitatea unei piețe în scădere este probabil mult mai mică decât cred oamenii”, spune Bernstein.