Unde se ascunde acum Bill Hwang, investitorul care a pierdut 20 de miliarde de dolari în 2 zile, declanșând panică pe Wall Street?

„Armura lui Dumnezeu”

Autopsia Archegos

Lichidare pe Wall Street



Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr

Hwang stă pe un scaun alb de plastic așezat pe veranda locuinței sale. Un leagăn stă neclintit în curte, peluza este proaspăt tunsă.Aici, în suburbia Tenafly, puține persoane ar ghici că persoana discretă este nimeni alta decât Bill Hwang, bărbatul care a pierdut recent 20 de miliarde de dolari în două zile.„Miliarde?”, întreabă uluit un vecin când i se spune despre implozia Archegos Capital. Da, miliarde, după cum pot confirma creditorii șocați ai lui Hwang.La aproape 5 luni după ce prăbușirea Archegos a zdruncinat lumea financiară globală, bancherii și autoritățile federale americane încă încearcă să reconstruiască tabloul complet al dezastrului.Compania de lichidare care a făcut curățenie după prăbușirea băncii Lehman Brothers din 2008 face acum ordine în actele Archegos Capital.Unii din colegii lui Hwang s-au întors împotriva sa. Alții speră că acesta se va ridica din nou din propria cenușă.Procurorii americani pun la rândul lor întrebări, inclusiv cea mare: a fost acesta doar un nou exemplu de lăcomie și hybris al Wall Street sau ceva mai grav?Credit Suisse, care a anunțat că a încasat o lovitură uluitoare de 5,5 miliarde de dolari în urma prăbușirii Archegos, spune că a fost indusă în eroare de compania fondată de Hwang ca birou de familie.O stradă din Tenafly, New Jersey (FOTO: Thomas Bland-Stockimo / Alamy / Profimedia Images)Miliardarul a acumulat una dintre cele mai averi din lume aproape în secret și apoi a pierdut totul foarte public, într-o clipită.În căldura unei dimineți de vară Hwang spune că așteaptă un telefon de la un general american ieșit la pensie, sperând că acesta îi va oferi niște sfaturi cu privire la problemele sale.Investitorul este îmbrăcat ca un tată american tipic: cămașă verde, pantaloni cargo albaștri, șlapi Adidas. O sticlă de apă minerală stă pe masa albă de plastic care, la fel ca scaunul, arată ca unele vândute de Costco.La îndemână este de asemenea și o broșură creștină, o dovadă a credinței care l-a ghidat pe Hwang în timp ce acesta făcea pariurile speculative periculoase sau chiar tranzacțiile frauduloase de care a fost acuzat în trecut de Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din Statele Unite.Titlul broșurii este „Armura lui Dumnezeu”, o referință la Efeseni 6:11: „Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului”.Hwang este relaxat, autocritic și meditativ în scurta conversație pe care a avut-o cu jurnaliștii de la Bloomberg, însă refuză să discute despre prăbușirea Archegos sau planurile sale de viitor.El s-a retras aici în New Jersey într-o suburbie cu 15.000 de rezidenți aflată dincolo de stâncile care se înalță deasupra râului Hudson.Totuși, el nu este tocmai un Napoleon al Wall Street exilat la Elba: Hwang trăiește de ani de zile aici, în aceeași casă cu pânze de păianjen la streașină și un gard viu la stradă. Un mercedes este parcat pe alee.Panouri cu „Black Lives Matter” sunt presărate pe peluzele vecinilor săi tăiate cu precizie chirurgicală. Locuințele de pe această stradă umbroasă tind să se vândă cu câteva milioane de dolari - un preț modest, pentru un miliardar.Archegos Capital a avut sediul pe emblematicul bulevard 7th Avenue din New York (FOTO: Iconic New York / Alamy / Profimedia Images)Este greu să îți imaginezi viața modestă de aici a lui Hwang dată fiind imaginea lui care s-a conturat treptat în ultimele luni. Însă toate relatările vorbesc despre faptul că acesta evită luxul care poate fi cumpărat cu averi extravagante.Clienții unui fast-food local unde „Sandwich-ul New Jersey” costă 6,95$ spun că acesta obișnuia să frecventeze localul însă că nu l-au mai văzut în ultimul timp.Mai recent Hwang a fost văzut ducându-și familia cu mașina prin oraș, atunci când nu se ocupa de gestionarea repercusiunilor unuia dintre cele mai mari dezastre din istoria Wall Street.Credit Suisse a oferit prima imagine oficială a colapsului Archegos.Într-o „autopsie” de 172 de pagini publicată pe 29 iulie, auditorii băncii elvețiene au prezentat o litanie de eșecuri ale conducerii acesteia.Însă raportul afirmă de asemenea că „pare probabil că Archegos a înșelat Credit Suisse și a ascuns dimensiunea adevărată a pozițiilor sale (n.r. investițiile făcute de Hwang prin intermediul băncii), pe care Archegos le-a acumulat în mijlocul unei pandemii globale fără precedent”.Relatarea Credit Suisse asupra evenimentelor oferă și indicii cu privire la o schimbare a strategiei lui Hwang care i-a lăsat perplecși pe analiști.Archegos a crescut rapid prin parierea unor sume uriașe pe acțiuni FANG - un termen colocvial care se referă la acțiunilor celor mai mari companii tech americane: Facebook, Amazon, Netflix, și Alphabet (compania-mamă a Google).Însă anul trecut compania lui Hwang a început să investească masiv în acțiuni mai riscante precum cele ale ViacomCBS și a câtorva companii chinezești listate pe bursa de la New York, unele din acestea fiind luate la țintă de investitorii care pariază pe scăderea prețurilor („short sellers”).Când băncile au început să lichideze portofoliul Archegos prin vânzarea acțiunilor cumpărate pe credit de biroul de familie al lui Hwang, prețul acțiunilor companiilor respective s-a prăbușit.Iar măsurile de reglementare luate mai recent de guvernul chinez cu privire la piețele financiare au decimat și mai mult unele din pariurile favorite ale lui Hwang.Foșii colaboratori ai lui Hwang încearcă să își recupereze din pierderi (FOTO: Paul Brown / Alamy / Profimedia Images)Pentru Archegos acum urmează inevitabilul: lichidarea.Cu doar câteva luni în urmă compania lui Hwang se lăuda cu poziții - construite pe bani împrumutați - evaluate la peste 120 de miliarde de dolari. Acum toată lumea face coadă la masa creditorilor.Persoana care se ocupă de lichidare este David Pauker, specialistul la care s-a apelat și după prăbușirea Lehman Brothers în timpul crizei financiare din 2008.Dincolo de râul ce delimitează Tenafly, biroul din Manhattan al Archegos Capital este dat în judecată pentru neplata chiriei, proprietarul încercând să recupereze 159.165 de dolari de la compania lui Hwang.Birourile de la etajul 38 al clădirii în care Archegos și-a desfășurat operațiunile au fost în mare parte golite iar organizația caritabilă creștină a lui Hwang, Grace and Mercy Foundation, s-a mutat la etajul 22 al aceleiași clădiri unde chiria este mai mică.Fundația deținea active de peste 600 de milioane de dolari în 2019, potrivit celor mai recente declarații financiare depuse de aceasta, și a avut și mai mulți bani la începutul lui 2021, conform unei persoane familiare cu situația financiară a organizației.În ceea ce privește dimensiunea averii lui Hwang, aceasta rămâne o necunoscută.Foști angajați ai Archegos au acuzat că, în timp ce ei au pierdut totul, Hwang ar putea fi încă miliardar datorită investițiilor pe care le-a făcut în afara biroului său de familie.Bill Hwang (dreapta) (FOTO: Captură Youtube)Băncile se ceartă acum cu avocații lui Hwang pentru a afla câți bani are acesta în speranța că își pot recupera din pierderi. Credit Suisse a anunțat deja că intenționează să recupereze fonduri de la Archegos și „entitățile și indivizii asociați acesteia”.Banca elvețiană a notat în raportul său că Archegos a scos din contul deschis la aceasta peste două miliarde de dolari reprezentând marje în exces în zilele dinaintea prăbușirii. Departamentul de justiție american a demarat la rândul său o investigație privind activitățile Archegos iar prăbușirea companiei a dus la încordarea relațiilor dintre Hwang și unii din foștii săi colegi.Aceștia vor să își recupereze compensațiile pe care compania a amânat să le acorde. O parte a bonusurilor lor anuale - care se ridică la 50 de milioane de dolari - au fost investite alături de Hwang înainte de prăbușirea Archegos.Ei vor acum ca acesta să scoată banii pe care acesta i-ar fi investit în alte părți pentru a-i despăgubi.În pofida tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, Hwang încearcă să meargă înainte. Acesta își investește banii care i-au rămas și ocazional trece de cealaltă parte a râului Hudson pentru a lua cina la un restaurant din New York.El își petrece timpul liber în același mod în care a făcut-o pentru majoritatea vieții sale de adult: rugându-se, citind literatură creștină și ascultând înregistrări ale Bibliei.Cel mai recent Hwang a citit „Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr” de C.S. Lewis, un roman satiric în care demonul Screwtape își sfătuiește nepotul despre cum să câștige sufletul unui bărbat.Hwang și-a numit compania „Archegos”, un cuvânt grec din Antichitate pentru lider sau autor, ca o referință la Iisus.