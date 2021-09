Cel mai tare investitor din Wall Street, Cathie Wood, pariază pe o mână de acțiuni. Criticii spun că se joacă cu focul

Este un nivel de investiții cu risc ridicat și cu recompense ridicate. Anul trecut, strategia lui Wood a plătit dividende uriașe pentru investitorii din fondul său de tranzacționare Ark Innovation (ARKK). A crescut cu aproape 150% în 2020 și a contribuit la transformarea ei într-o superstar pe Wall Street - un fel de Warren Buffett al investiției.

Dar anul acesta nu a fost la fel de bun cu Wood ca ultimul. ETF-ul pentru inovare a scăzut cu 2,5% până la sfârșitul lunii august, în ciuda unei piețe încinse pentru tehnologie, cu Nasdaq în creștere cu peste 18% până acum în 2021.

Wood nu este îngrijorată de faptul că strategia Ark de a căuta noi lideri tehnologici se va termina prost și susține că aceast raliu actual nu va fi o repetiție a epopeii epice din 2000 dot-com.

"Nu cred că suntem într-o balon, așa cum mulți cred că suntem", a declarat Wood pentru CNBC. "Nu avem așa ceva în acest moment. De fapt, vedeți o mulțime de IPO-uri sau SPAC-uri care ies și cad la pământ. Nu am putea fi mai departe de o bulă.", spune ea.

