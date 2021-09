Constantin Sebeșanu (Impact Developer & Contractor): Copilul a băgat banii în crypto. Cu toate că-i american, e și român, adică sărac, deștept și optimist

“Eu am un copil american. La începutul anului a făcut 18 ani și a primit de la familie o sumă. Săptămâna trecută a plecat la facultate și l-am întrebat ce-a făcut cu banii. Mi-a zis că i-a băgat în crypto”, a spus Sebeșanu, în cadrul unui eveniment Financial Intelligence, precizând că nu înțelege cripto.• Copilul face parte din statistica aia de 5% care investește totul în crypto. Cu toate că-i american, e și român, adică sărac, deștept și optimist. Deci a pus banii în cripto.“L-am întrebat: Bine mă, dar în Impact n-ai investit nimic? Totuși avem 100% randament într-un an.Mi-a zis: Am încercat, dar n-am putut.L-am întrebat: Cum ai încercat?A răspuns: Păi, Google, am fost la BVB, n-am avut cum. Uite, la crypto cumpăr imediat”„Cred că asta trebuie să ne dea de gândit. E experiența pe care am avut-o în casă. Cred că aici trebuie să punem toți umărul să facem bursa accesibilă pentru toată lumea și să-i dăm o față mai umană”, a concluzionat CEO-ul Impact Developer & Contractor.