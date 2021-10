CEO-ul JPMorgan spune că criptomonedele n-au valoare și că bitcoin va fi reglementat „de-l ia naiba” / Prețul bitcoin a crescut din nou la peste 50.000 dolari

Prețul bitcoin a depășit din nou 50.000 de dolari

„Nu are valoare intrinsecă”, a răspuns acesta când a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat luni Axios dacă bitcoin este asemănător piritei, mineralul cunoscut drept „aurul nebunilor”.„Autoritățile de reglementare îl vor reglementa de îl ia naiba”, a mai spus acesta, adăugând că remarca sa este mai degrabă una factuală decât bazată pe considerente morale.„Dacă oamenii îl folosesc pentru evaziune fiscală, trafic de carne vie și ransomware, va fi reglementat, indiferent dacă îți place sau nu” susține CEO-ul JP Morgan.Dimon a fost întrebat și despre pachetul său de compensații de 31 de milioane de dolari, care în iulie a fost majorat cu acțiuni JP Morgan ce valorează în momentul de față 49 de milioane de dolari, potrivit The Financial Times „Consiliul de administrație decide cât câștig”, a răspuns acesta, adăugând că „avem o piață liberă în această țară ceea ce cred că ar trebui să fie aplaudat de toată lumea”.Comentariile acide ale lui Dimon cu privire la bitcoin vin în pofida interesului exprimat în ultimul timp de instituții financiare majore față de criptomonede, printre acestea numărându-se inclusiv banca pe care o conduce.În luna iulie a acestui an jurnaliștii de la Business Insider au scris că JPMorgan va deveni prima bancă majoră care va efectua tranzacții cu criptomonede la cererea clienților săi importanți.Declarațiile lui Dimon au venit cu o zi în urmă ca prețul bitcoin să depășească din nou pragul de 50.000 de dolari marți, ajungând la cea mai ridicată valoare după cea înregistrată la începutul lunii septembrie, potrivit Bloomberg Prețul bitcoin a crescut subit în ultimele zile după ce cea mai mare criptomonedă din lume era tranzacționată cu doar 41.000 de dolari în urmă cu o săptămână.Anul 2021 a fost unul al extremelor pentru bitcoin. Prețul său a urcat la un record absolut de 64.000 de dolari în luna aprilie în contextul în care companii majore și actori instituționali au început să cumpere active digitale.Însă prețul criptomonedei s-a prăbușit în mai după ce CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a criticat consumul ridicat de electricitate necesar pentru minarea sa și a anunțat că producătorul auto nu va mai accepta plăți în bitcoin, revenind asupra deciziei luate înainte cu doar două luni În același timp China a demarat o campanie agresivă împotriva sectorului crypto, aceste turbulențe cumulate ducând la scăderea prețului bitcoin sub pragul psihologic de 30.000 de dolari înspre sfârșitul lui iulie Analiștii nu sunt siguri cu privire la motivele din spatele creșterii prețului bitcoin din ultimele zile însă notează că s-ar putea datora în parte faptului că actori instituționali importanți încă par entuziasmați de activele digitale, în pofida volatilității lor.