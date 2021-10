Companiile românești care bat Bitcoin la crestere

Companii de pe piața românească care bat Bitcoin la creștere



*creșterile de mai jos sunt de la începutul anului





Teraplast – 269%





Companii cu creșteri mari





Impact Developer & Contractor – 121%







Alte creșteri care nu sunt de neglijat



Mai sunt și alte companii cu creșteri mari. Aici am pus doar câteva dintre ele. Este ideal să ai un mix în ceea ce privește investițiile și economisirea , în general: vechea poveste despre ouăle care nu trebuie să stea în același coș. Adică să economisești direct pe piața de capital – acțiuni și obligațiuni etc., în fonduri de investiții (paleta este foarte mare), depozite, poate și criptomonede. Depinde cât de mult îți permiți să riști.





*Datele le-am colectat dimineață. E posibil ca unele dintre ele să se fi schimbat.*Materialul NU reprezintă o recomandare de investițiiBitcoin a urcat cu circa 125% de la începutul anului. Bineînțeles, alte criptomonede au avut alte evoluții, de exemplu Ethereum are un plus de peste 450% (în dimineața asta figura o creștere de peste 8%).Ne-am uitat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB) pentru a vedea dacă sunt companii care bat Bitcoin la creștere.Am luat în calcul doar companiile din piața principală. În realitate, pe SMT sunt firme care bat de departe multe criptomonede, cu cresteri mult mai mari.Știm că în acest moment comparăm mere cu pere, dar sunt multe persoane care spun că mai bine să investești banii în criptomonede decât în companii. Ideal este să ai un mix, în general, și să investești atât cât îți poți permite să pierzi.Mecanică Fină – 439%SSIF BRK Financial Group – 335%Romcab – 298%MedLife – 101%Nuclearelectrica – 114%Promateris – 112%Retrasib – 104%Cemacon – 95%Aerostar – 92%Transilvania Broker de Asigurare – 91%Alumil – 69%Vrancart – 53%Biofarm – 46%Erste Group Bank – 60%SIF Muntenia – 89%Romcarbon – 83%Sinteza – 86%*Cum am spus și mai sus, pe lângă aceste creșteri trebuie să luăm în considerare că multe dintre ele oferă dividende și acțiuni gratuite. Așadar, câștigul este mult mai mareCele de mai jos se găsesc în cartea: The Psychology of Money – A simple Guide to financial intelligence”, de Addison Bell.*Acolo sunt mai multe greșeli, dar noi am ales doar 5 dintre ele. De asemenea, preluăm dintr-un material publicat de noi în urmă cu câteva luniUn fond pentru urgențe este esențial și reprezintă primul pas în direcția devenirii unui adult responsabil din punct de vedere financiar. Eșecul în crearea unui astfel de fond ar fi cea mai mare greșeală pe care o poți face în finanțe. Fondul de urgență are scopul unei plase de siguranță pentru momentele când treci prin vremuri tulburi. Mulți oameni vor să investească rapid banii pe care îi câștigă, dar ar trebui să nu uite să investească în fondul pentru urgențe, prima dată.Datoriile îți pot omorî finanțele dacă nu ești atent. Nu contează cât de mult poți economisi sau cât de competenți sunteți în privința creșterii veniturilor. Dacă ignori să-ți plătești datoriile, nu vei fi niciodată într-o stare financiară bună. Multe persoane fac greșeala să ignore probleme legate de datorie în speranța că se vor rezolva singure. Din păcate, nu așa funcționează datoriile. Trebuie să stabilești un plan de bătaie pentru a le plăti și să muncești în atingerea acestui scop.Planul de buget este crucial pentru a avea succes financiar. Acesta are rolul de plan pentru atingerea țintelor. Amintește-ți că singura cale pentru a face visele să devină realitate este să faci lucrurile să se întâmple. Dacă nu te ții de buget, va fi greu pentru tine să transformi acele vise în realitate.Multe cupluri nu doresc să vorbească despre finanțele lor deoarece cred că este un soi de subiect tabu. Oamenii nu se simt confortabil să vorbească despre venituri, economisire și alte probleme financiare. Asta e în regulă dacă ești într-o relație temporară cu cineva. Totuși, dacă ești într-o relație intimă care generează și angajament, atunci trebuie să vorbești despre finanțe. Este crucial pentru starea finanțelor, dar și a relației.Chiar dacă ai mulți bani sau nu, trebuie să eviți să faci cumpărături din impuls. Vor fi momente când vei trece pe lângă un magazin, dintr-un mall de exemplu, și crezi că ai nevoie de un produs. Poate fi vorba despre o pereche de pantofi sau ceva mai scump precum cercei cu diamante. În orice caz, aceste lucruri ți-au atras atenția, dar în realitate nu ai fi dorit să le cumperi. Trebuie să fii disciplinat și să eviți să le cumperi. Așteaptă câteva zile și vezi dacă mai dorești să le cumperi.