Care „Meta”? Prețul acțiunilor unei companii cu același nume a crescut rapid după ce Mark Zuckerberg a anunțat rebrandingul Facebook

În timp ce Facebook se transforma în Meta , prețul acțiunilor Meta Materials Inc, o companie cu sediul în Halifax, Nova Scotia, au urcat cu 26% pe bursa Nasdaq după închiderea orelor de tranzacționare obișnuite.Peste un milion de acțiuni ale companiei au fost tranzacționate până vineri înainte de deschiderea bursei însă unii investitori par să își fi dat seama de confuzie și creșterea s-a estompat la doar 5%, cu un preț de 4,79 de dolari per acțiune.Acțiunile companiei canadiene au fost printre favoritele investitorilor individuali de pe Reddit sau alte platforme social media, înregistrând fluctuații majore în ultimele luni după ce au ajuns la un maxim istoric de aproape 22 de dolari în iunie.Compania este specializată în proiectarea unor materiale folosite într-o serie de industrii, printre care cele care produc electrocasnice sau produse pentru sectorul aerospațial, și are o capitalizare de piață de 1,3 miliarde de dolari.Piețele financiare au asistat de-a lungul anilor la numeroase cazuri de tranzacții impulsionate de o confuzie privind numele companiei, unul dintre cele mai recente exemple fiind cel al Zoom Technologies în perioada de vârf a pandemiei când platforma de videoconferințe cu același nume a asistat la o creștere spectaculoasă a numărului de utilizatori În cazul Meta Materials însă nu este 100% clar dacă această creștere a fost rezultatul doar al unei confuzii legată de nume sau și al unui efort coordonat al investitorilor de pe Reddit.Oricare ar fi cazul, George Palikaras, CEO-ul Meta Materials, a părut amuzat de situație, notând pe Twitter că: „Aș vrea să urez Facebook un călduros bun venit în #metavers din partea Meta Materials”, a notat acesta.