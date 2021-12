ABN Systems International vrea la bursă pe AeRO. IPO-ul începe pe 15 decembrie

Oferta pe piața AeRO se deschide pe data de 15 decembrie și ar putea dura până pe 29 decembrie, dar se poate închide anticipat începând cu 17 decembrie.Vizează un preț cuprins între 5,18 si 5,69 lei pe acțiune, fiind prima Ofertă Publică Inițială din România în care toți investitorii pot alege de la început, în regim de licitație, prețul la care doresc să subscrie.Prospectul de ofertă şi admitere la tranzacţionare a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar oferta publică inițială începe miercuri, 15 decembrie.Conform comunicatului, compania a înregistrat venituri totale de 50,1 milioane de lei (10,22 milioane de euro), în primul semestru (S1) din 2021, în creştere cu 35%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Principalul motor de creștere a fost reprezentat de vânzările pe piețe internaționale, pe 4 continente, inclusiv ale brandului Tellur, care au ajuns să reprezinte peste 52% din totalul cifrei de afaceri în primele șase luni ale acestui an, în creștere față de finalul anului trecut, când ponderea vânzărilor la export era cu puțin peste o treime.Profitul net al ABN Systems s-a situat la 2,44 milioane de lei (480.000 de euro), în primul semestru din 2021, fiind de peste 8 ori mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului precedent. De asemenea, în primul semestru al acestui an, vânzările pe pieţe externe au crescut cu 114%, față de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind 26 de milioane de lei (5 milioane de euro).Prin această atragere de finanţare de pe piaţa de capital, ABN Systems are în plan dezvoltarea pe pieţele externe şi consolidarea poziţiei pe piaţa autohtonă, prin accesarea unor noi nișe de business. Compania a investit în ultimii ani în infrastructura de business.Pe lângă brandul propriu Tellur, ABN Systems are parteneriate cu Poly (ex. Plantronics și Polycom), Panasonic, EPOS (ex. Sennheiser), Logitech și altele.