2021: „Anul Elon Musk”. Postările prin care cel mai bogat om al planetei a manipulat piețele, fără să pățească nimic

Uite unele din postările lui Musk din 2021 care au dus la fluctuații majore pe piețe:

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Elon Musk, „dogefather”-ul

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

Musk n-a uitat nici de rivalitatea cu Jeff Bezos

I’ve been saying this for a while — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2021

Super important for Doge fees to drop to make things like buying movie tix viable — Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2021

A manipulat Elon Musk prețului acțiunilor Tesla?

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Musk, ales personalitatea acestui an și de către publicația Financial Times , și-a transmis mesajele preponderent prin intermediul Twitter, platformă social media pe care a strâns 67 de milioane de urmăritori.CEO-ul Tesla și SpaceX care și-a consolidat poziția de cel mai bogat om din lume anul acesta după ce l-a detronat pe Jeff Bezos , s-a remarcat prin atitudinea sa publică radical diferită față de cei care l-au precedat în această poziție și care au încercat în general să evite generarea unor controverse.Dacă scandalurile legate de Bezos au de-a face preponderent cu modul în care Amazon își tratează angajații și în care acesta evită să își plătească taxele , iar în perioada în care Bill Gates se afla la conducerea Microsoft și cel mai bogat om din lume el era acuzat de practicile anticoncurențiale ale companiei, Musk pare mai mult decât dispus să creeze controverse din nimic.Pe 26 ianuarie, în apropierea perioadei de vârf a maniei GameStop în care valoarea acțiunilor retailerului de jocuri video a trecut de 300 de milioane de dolari, Musk a postat un tweet cu un singur cuvânt: „Gamestonk!”.El a pus un link către WallStreetBets, popularul forum de pe reddit care a stat la baza ascensiunii fulminante a prețului acțiunilor GameStop (și ulterior a altor companii și piețe ).Un sondaj creat de Musk pe 5 februarie în care a întrebat despre „viitorul monedelor pe Pământ” a dus la creșterea prețului dogecoin, criptomoneda creată ca glumă în 2013 , cu 35% după ce fanii săi au votat opțiunea „dogecoin către Lunăăăă” în detrimentul tuturor celorlalte criptomonede „la un loc”.Cu câteva zile înainte acesta afirmase despre dogecoin că este „moneda poporului” , postare după care prețul „doge” a crescut cu 50%.În luna martie Musk a anunțat pentru scurt timp că intenționează să vândă un token nefungibil NFT și apoi a renunțat a renunțat la plan fără mare tam-tam. Mai notabil însă, tot în martie el a anunțat că Tesla va accepta bitcoini pentru plata mașinilor sale electrice Prețul criptomonedei a crescut vertiginos după anunțul făcut pe Twitter.FOTO: Captură YoutubeMiliardarul s-a referit la sine drept „dogefather” într-un tweet de pe 28 aprilie într-un clip de promovare a popularei emisiuni „Saturday Night Live” pe care urma să o prezinte. Postarea a dus la creșterea prețului dogecoin cu pâhă la 30%.Însă în timpul emisiunii ce a avut loc luna următoare Musk a spus despre criptomonedă că este o „șmecherie” (hustle) , ceea ce a dus la prăbușirea rapidă a prețului său.La doar două luni după ce a anunțat că Tesla va accepta bitcoini în schimbul mașinilor sale, Musk a anunțat abandonarea planului . El a justificat schimbarea de poziție într-o serie de postări făcute pe Twitter în care a afirmat că decizia a fost luată din cauza consumului ridicat de energie pe care îl presupune minarea și tranzacționarea criptomonedei.Nu toată lumea a fost convinsă, mai ales că Tesla a anunțat în luna februarie că a investit 1,5 miliarde de dolari în bitcoin iar documentele financiare depuse de companie la sfârșitul primului trimestru, cu câteva săptămâni înainte să anunțe că nu va mai accepta plățile cu criptomoneda, arată că producătorul de mașini a obținut profit din vânzarea lor În orice caz, anunțul făcut de Musk pe Twitter a dus la o scădere a prețului acțiunilor Tesla și la o prăbușire generalizată a pieței crypto.Musk a provocat o nouă creștere a prețului bitcoin după ce a afirmat într-un răspuns la o știre postată pe Twitter că Tesla va începe să accepte din nou plăți în bitcoin odată ce „există confirmarea unei utilizări rezonabile (aproximativ 50%) de energie verde cu un trend viitor pozitiv de către mineri [bitcoin]”.Aceasta este și luna în care s-a aflat că anul trecut Comisia pentru Bursă și Valori Imobiliare din Statele Unite (SEC) a avertizat Tesla că Elon Musk a încălcat un ordin judecătoresc din cauza postărilor sale pe Twitter.Musk și Tesla au ajuns la o înțelegere cu SEC în 2018 în urma căreia autoritatea de supraveghere financiară din Statele Unite a renunțat la acuzațiile de fraudă la adresa lui Musk, formulate după ce acesta anunțase pe Twitter că intenționează să retragă producătorul auto de pe bursă când de fapt nu avea de gând acest lucru.Ca parte a înțelegerii Musk și Tesla au plătit fiecare o amendă de 20 de milioane de dolari și au fost de acord ca avocații companiei să revizuiască în prealabil postările de pe social media ale miliardarului sud-african.FOTO: Mandel Ngan / AFP / Profimedia ImagesInfluența sa asupra piețelor a început să scadă în această lună, în mare parte fiindcă s-a abținut de la postări care să provoace turbulențe majore.Însă el a postat înspre sfârșitul lui iulie o memă care afirmă că „dogecoin reprezintă bani”, ducând la o creștere a prețului criptomonedei.În această lună Musk a părut mai preocupat de rivalitatea sa cu Jeff Bezos după ce Blue Origin, compania aerospațială a fondatorului Amazon, a dat în judecată NASA fiindcă a acordat contractul de construire a landerului lunar pe care intenționează să îl folosească în viitoarea sa misiune de aselenizare Artemis Miliardarul sud-african a spus despre Bezos că „ar fi pe Pluto dacă avocații te-ar putea duce pe orbită” și într-un atac ulterior că acesta a ieșit la pensie (n.r. a demisionat din funcția de CEO al Amazon vara aceasta) ca să aibe timp să dea în judecată SpaceX.Însă după ce investitorul Mark Cuban, un alt susținător vocal al criptomonedelor, a declarat pentru televiziunea CNBC că dogecoin este cea mai bună criptomonedă ca mijloc de schimb, Musk a intervenit pe Twitter pentru a nota că „eu spun asta de ceva timp”.Doar o lună mai târziu Musk nota însă că, pentru a deveni o opțiune mai fezabilă de plată, este „super important” ca dogecoin să își scadă comisioanele. Postarea sa a venit după ce Adam Aron, CEO-ul lanțului de cinematografe AMC din Statele Unite, a sugerat că are în vedere acceptarea bitcoin ca mijloc de plată pentru compania pe care o conduce.Ca o notă amuzantă: aceasta este și luna în care Dmitri Rogozin, controversatul șef al Roscosmos, agenția aerospațială rusești, și-a exprimat admirația față de Musk și l-a invitat la el acasă în Rusia, afirmând că „am pus deja ceaiul pe foc”.Nu este clar dacă Rogozin a făcut afirmația ca o glumă față de sau în necunoștință de cauză cu privire la bancurile care circulă în mediul online despre „ceaiul rusesc” după otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a altor disidenți ruși proeminenți FOTO: MEGA / The Mega Agency / Profimedia ImagesShiba inu, criptomoneda-memă proclamată de creatorii săi drept „ucigașul dogecoin”, a înregistrat o creștere explozivă în octombrie după ce Musk a postat pe Twitter o fotografie cu noul său cățeluș japonez pe care l-a numit Floki. Miliardarul sud-african a precizat ulterior că nu deține alte criptomonede în afara bitcoin, ether și dogecoin.Probabil cea mai controversată acțiune a lui Musk a venit în luna noiembrie când a creat deja notoriul sondaj de pe Twitter în care a întrebat dacă să își vândă din acțiunile Tesla, motivând că „se face mult caz în ultimul timp despre câștigurile nerealizate ca formă de evitare a taxelor” și promițând că va respecta rezultatul votului, indiferent care a fost acesta.Investitorii Tesla au fost șocați de mutarea sa și prețul acțiunilor companiei a scăzut puternic după încheierea „experimentului” făcut de miliardarul sud-african pe Twitter, rezultatul votului fiind că din cei aproape 3,5 milioane de urmăritori ai săi aproape 58% au votat „da”. Chiar Musk a pierdut 50 de miliarde de dolari în două zile după ce prețul acțiunilor Tesla a început să scadă.Însă documente financiare făcute publice la scurt timp după ce Musk a început să își vândă din acțiunile Tesla arată că el anunțase deja SEC că intenționează să vândă un pachet semnificativ de acțiuni, cu mult înainte de sondajul realizat pe Twitter.Mai mulți membri ai consiliului de administrație al Tesla, printre care și Kimbal Musk, fratele lui Elon Musk, au vândut acțiuni în valoare de sute de milioane de dolari începând cu 28 octombrie, la câteva zile după ce valoarea de piață a Tesla a depășit pragul de un trilion de dolari Dintre aceste vânzări doar cea a lui Kimbal Musk a fost marcată ca fiind o tranzacție planificată. Fratele lui Elon Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de aproximativ 109 milioane de dolari cu o zi înainte ca miliardarul sud-african să inițieze sondajul de pe Twitter.Fanii lui Musk au subliniat că nimeni în afară de el nu ar anunța că urmează să vândă acțiuni pentru a obține un preț mai scăzut. Însă unii analiștii au văzut în mișcarea lui Musk o tentativă de a atenua din șoc atunci și împiedica o vânzare generalizată a acțiunilor Tesla care să ducă la o prăbușire a prețului acțiunilor companiei.În interviul acordat revistei Time care i-a făcut profilul odată cu desemnarea drept „Personalitatea anului 2021”, Musk a declarat că nu are nicio influență asupra piețelor și că acestea „se mișcă tot timpul pe baza a, din ceea ce pot să-mi dau eu seama, nimic”.