​DN Agrar Group, listată la BVB. Ce va face cu banii atrași: achiziții de ferme

Un număr de 117 persoane fizice si juridice au subscris pentru 13.631.408 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,2 lei și un preț de subscriere de 1,81 lei/acțiune, reprezentand 25,7% din capitalul social.DN Agrar Group cuprinde în prezent 11 companii care activează în domenii precum zootehnie, și anume creșterea bovinelor de lapte, producție agricolă vegetală, prestari de servicii în agricultură, logistică, transport, servicii de consultanță și management și turism.Pe lângă acestea, recent a fot achiziționată ferma Lacto Agrar.“În domeniul productiei vegetale, fermele din grup cultiva, in prezent, impreuna cu ferma Lacto Agrar, peste 3.000 de hectare de teren agricol, localizate pe raza judetelor Alba si Hunedoara. In ceea ce priveste efectivele de animale detinute la jumatatea anului trecut de catre fermele din grup, impreuna cu ferma Lacto Agrar, acestea inregistreaza peste 3.300 de capete de vaci de lapte, cu o productie de 75.300 de litri de lapte/zi. La finalul anului 2020 la nivelului grupului erau angajate 116 de persoane, la care se vor adauga 46 de persoane angajate pentru ferma Lacto Agrar”, se arată în comunicat.• DN Agrar Group a inregistrat, la jumatatea anului 2021, o cifra de afaceri neta de 18,2 milioane lei, in crestere cu 62% fata de S1 2020 (11,2 milioane de lei). Profitul grupului in aceasta perioada a fost de 2,1 milioane lei, in crestere fata de rezultatul raportat pentru S1 2020 de 701.130 lei. Ferma Lacto Agrar recent preluata a inregistrat, la jumatatea anului 2021, o cifra de afaceri neta de 16,3 milioane lei si un profit de 1,2 milioane lei.