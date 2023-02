BURSE Sâmbătă, 25 Februarie 2023, 10:22

Florin Barbuta • HotNews.ro

Bursa oferă multe oportunități, dar nu e pentru oricine, adică trebuie să dedici timp pentru studiu. Un investitor de 63 de ani a obținut un randament anual de peste 50% în ultimii 5 ani.

Rares Mihaila Foto: Hotnews

Acest lucru ne-a fost povestit, “La Cafea” (de la distanță) de Rareș Mihăilă, investitor și finfluencer, cunoscut mai ales pentru canalul de Youtube InvestestelaBursa.ro.

„Zilele trecute am avut un investitor cu care am discutat în platforma InvesteștelaBursă. Are 63 de ani. Ne-a prezentat rezultatele portofoliului său de investiții. A avut niște randamente uriașe: un randament mediu anualizat de peste 50%”, a spus el.

Care este secretul câștigurilor uriașe pe bursă

„Ne-a spus că secretul unor randamente atât de bune este să fii mereu în piață și să nu te panichezi. Dânsul investește constant undeva la 20% din salariu. Încă lucrează și urmează în curând să se pensioneze”, a spus Mihăilă.

20% pune deoparte și investește constant pe bursă.

„A investit în companii precum Teraplast, companii în care statul etse acționar majoritar, recent a investit și în obligațiuni corporative. A fost mereu în piață timp de 15 ani și în ultimii 5 ani avut randamentul ăsta foarte bun”, ne-a povestit el.

Secretul este să fii mereu în piață, să investești constant, să fii mereu la curent cu știrile, cu companiile care investesc.

„În astfel de situații în care statul vine cu Ordonanțe de urgență cu măsuri, poate, uneori aberante, să fii în piață și să beneficiezi de acele oportunități în care investitorii se panichează și astfel de oportunități îți ofera posibilitatea să cumperi acțiunile cu care probabil nu te vei întâlni zi de zi”, a mai afirmat el.

Câteva din declarațiile lui Rareș Mihăilă pe care le găsiți în VIDEO:

Orice persoană poate investi la bursă. Nu trebuie să fii broker, analist financiar cu cravată și diplomat lângă tine ca să poți intra în universul acesta al investițiilor la bursă.

O persoană cu un nivel de risc conservator nu are ce căuta pe bursă cu investiții în acțiuni, ori cripto

Un investitor cu un profil de risc agresiv poate investi în acțiuni individuale, ETF, fonduri de investiții în acțiuni

Un investitor care își poate aloca câteva ore pe zi investițiilor, ori la final de săptămână, să se uite la companiile din portofoliu, să citească rapoartele financiare poate face investiții active. Asta e o abordare activă.

Dacă nu ai timp să studiezi companiile să te menții informat, atunci sunt potrivite investițiile pasive. Faci un portofoliu compus din câteva ETF-uri și când mai cumperi unități de fond, ori mergi către fonduri mutuale, ori titluri de stat.

Sunt foarte mulți investitori care nu au timp să studieze companiile dar citesc pe diverse grupuri de socializare sau văd pe youtube că Apple e noua oportunitate sau că Tesla va fi cea mai tare companie. Odată ce au cumpărat acțiunea o lasă acolo și nu se mai informează, nu se mai dedică portofoliului, sperând că își va reveni la un moment dat acțiunea dacă a scuzut cumva.



Când investești în companii trebuie pornit cu un orizont de câțiva ani. Chiar dacă ți-ai făcut foarte bine temele, ai studiat compania, ai făcut toate calculele, ești conștient că acea companie este subevaluată, s-ar putea ca piața să nu-ți dea dreptate în 3 luni, în 6 luni. S-ar putea să îți dea dreptate peste 1 an sau 2.

Prețul acțiunii va urma întotdeauna rezultatele financiare ale companiei, dar pentru ca prețul să crească trebuie să se convingă cât mai mulți investitori că acea companie este bună, cu rezultate excepționale și subevaluată.

