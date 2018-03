[P] Peste 200 de companii vin la Angajatori de TOP

Capacitatea de adaptare la diferite sarcini si de a gasi solutii inovatoare - 59%

Abilitatea de a lucra in medii culturale diverse - 59%

Intelegerea sarcinilor si orientarea catre rezultate - 41%

Agilitatea in invatare - 41%

Flexibilitatea cognitiva - abilitatea unei persoane de a se gandi la mai multe concepte simultan - 29%

Abilitatea de a actiona intr-un mediu de business cu un nivel de previzibilitate mai scazut - 29%

Editia din aceasta primavara inregistreaza cele mai multe companii participante. Peste 200 de angajatori vor fi prezenti in cadrul celor 3 evenimente, fiind cea mai mare editie din ultimii 11 ani, atat ca numar de angajatori cat si ca numar desi. Pe langa oportunitatile de cariera, in cadrul targurilor de joburi Angajatori de TOP, participantii au posibilitatea sa participe la sesiuni de dezvoltare profesionala si personala, conferinte si workshopuri, sustinute de peste 100 de manageri de top, profesionisti din diverse arii de activitate, specialisti sau directori HR.revine in Banat pe 16-17 martie la Centrul Regional de Afaceri. Angajatori de TOP Timisoara reuneste 70 de companii, dintre care cei mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in Inginerie si Productie, IT, Retail, Automotive, Servicii si BPO, FMCG.Peste 70 de companii multinationale si locale, care activeaza in domenii de activitate diverse, precum: Inginerie, IT, FMCG, BPO, Retail, Financiar - Bancar, Audit si Consultanta vor fi prezente la Angajatori de TOP Timisoara. Cativa dintre cei care pot fi intalniti pe 16-17 martie la C.R.A.F.T. sunt: Adient, Auchan Romania, Azur, BeeSpeed, Bosch Service Solutions, Coca-Cola HBC Romania, Continental, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE - ROMANIA, Elektrobit Automotive Romania, Flex, Frigoglass, HELLA, Huawei, Kaufland Romania, Lidl Romania, McDonald`s in Romania, MGI Coutier, Microsoft, Nokia, Plexus, Raiffeisen, Rewe Penny, SSI, Toluna, WALTER GROUP Austria, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD, Yazaki Component Technology. Editia acesta sunt angajatori care participa pentru prima data la eveniment, iar printre acestia mentionam: Lasting Software, SAP Romania si Mega Image.Mesajul principal al evenimentului Angajatori de TOP din aceasta primavara esteEditia aceasta ne propunem, alaturi de partenerii nostri, sa avem si un rol educational prin care sa le oferim candidatilor informatii si sfaturi utile care ii vor ajuta in obtinerea jobului dorit. Companiile prezente editia aceasta la Angajatori de TOP Timisoara au realizat un top al celor mai cautate competente pe piata fortei de munca in urmatorii 10 ani. Anumite competente pot deveni foarte importante in urmatorii 10 ani, iar detinerea lor poate face diferenta intre a pastra sau pierde un job. Este necesara o dezvoltare continua a acestor competente pentru ca un candidat sa ramana competitiv pe piata fortei de munca. Analiza realizata cu ajutorul companiilor prezente la Angajatori de TOP Timisoara atrage atentia asupra importantei pe care angajatii trebuie sa o acorde modului in care isi gestioneaza propria cariera. In topul celor mai cerute competente in urmatorii 10 ani se afla:Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online, pesi ulterior pot participa la Angajatori de TOP Timisoara, in baza CV-ului tip Barcode.