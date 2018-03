[P] Peste 6000 de joburi la care poti aplica vineri si sambata la Angajatori de TOP

Companiile prezente la Angajatori de TOP au deschise si, 58% dintre angajatori au astfel de oportunitati de cariera. Pentru aceste pozitii, companiile vor recruta candidati care detin abilitati de coordonare a unei echipe: Team Leader, Project Manager, Area Sales Manager, Retail Manager, Business Development Manager, Division Manager sunt cateva dintre joburile pe care le vor avea deschise.Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit pesi pot participa la eveniment in baza CV-ului tip BarCode pe care il pot descarca din contul lor de peAccesul la eveniment este gratuit si va fi permis vineri, 23 martie, in intervalul 10.00-18.00 si sambata, 24 martie, in intervalul 10.00-17.00, la Sala Palatului.Indiferent de nivelul de experienta sau domeniul de activitate, in cadrul evenimentului candidatii au posibilitatea sa aplice la o, in domenii precum: Contabilitate - Finante, Customer-Support, Inginerie, IT Software, Consultanta, Resurse Umane, Telecom, Vanzari, Controlul calitatii, Marketing, etc. In privinta diversitatii programului de lucru, majoritatea companiilor au pozitii full time (92%), insa sunt companii care au deschise joburi care presupun un program de lucru flexibil: 39% sunt joburi part-time, 39% sunt joburi pe o perioada determinata si 26% work from home. Oferta companiilor este variata si din punct de vedere geografic. Pe langa joburi in Bucuresti companiile prezente la Angajatori de TOP au planuri de relocare in orase precum: Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea, Brasov, Craiova, Ploiesti."Editia aceasta ne propunem, alaturi de partenerii nostri, sa avem si un rol educational prin care sa le oferim candidatilor informatii si sfaturi utile care ii vor ajuta in obtinerea jobului dorit. Am observat ca exista foarte multi candidati care nu aplica, fie pentru ca nu au incredere in propriile abilitati, fie pentru ca nu sunt corect informati, mesajul evenimentului din aceasta primavara fiind:. Pe langa oportunitatile de cariera deschise, in cadrul evenimentului vor avea loc o serie depe diferite subiecte, in cadrul carora vor fi prezentate informatii despre competentele si abilitatile cautate de angajatori, cum iti poti dezvolta aceste competente astfel incat sa ramai un candidat competitiv pe piata fortei de munca" a declarat Dragos Gheban, Managing Partner Catalyst Solutions, companie care organizeaza Angajatori de TOP.La Angajatori de TOP participa companii multinationale si locale, care activeaza in domenii de activitate diverse, precum: Automotive, Inginerie, Servicii medicale, IT, Telecom, FMCG, BPO, Retail, Financiar - Bancar, Audit si Consultanta.O parte dintre angajatorii care pot fi intalniti vineri si sambata sunt: Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMAZON, AMOMA.com, Auchan, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Avira, Baneasa Shopping City, BCR, BearingPoint Romania, Bitdefender, Blue Projects, British American Tobacco, Carrefour Romania, Comdata Group Romania, Competence Call Center, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, DB Global Technology, DB Schenker SSC, DXC Technology, ENGIE, Ericsson, Euromaster, EY Romania, Federal Mogul, FEV ECE Automotive, FINASTRA, G2-Travel, Genpact, Grup Renault Romania, Harman, Henkel, Hewlett Packard Enterprise - HPE (Romania), HP Inc, Huawei, IKEA, Ipsos, JTI Romania, Kaufland Romania, Kellogg's, Leroy Merlin, Lidl Romania, McDonald's in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Nestle, Nobel, Noriel, Oracle, P&G Romania, Peek & Cloppenburg, PepsiCo, Philip Morris Romania, Photo Hotel, Playtika, Pro Credit, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, Romfracht, Schneider Electric, Secure Works, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, Stericycle Romania, TBI Bank, Team Extension, Teleperformance, TELUS International Europe, Total Global Services Bucharest, TTTech Development Romania, UniCredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, WALTER GROUP Austria, Winarrow, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD, WNS Global Services Romania.