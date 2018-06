1 din 5 români cu vârste de 18-24 de ani nici nu învață, nici nu lucrează

Procentual, ponderea tinerilor care nu mergeau la școală și nici nu lucrau era mai mare în România decât media UE. Conform Eurostat, 19,3% dintre românii cu vârste de 18-24 de ani intrau în categoria NEET.









Astfel, România ocupa, în 2017, locul al cincilea în UE la ponderea tinerilor NEETs în segmentul 18-24 de ani. Doar Italia (25,7%), Cipru (22,7%), Grecia (21,4%) și Croația (20,2%) aveau procentaje mai mari decât al României. La vecinii bulgari, ponderea NEETs pe segmentul 18-24 de ani era de 18,6%, iar la unguri, de 14,1% (sub media UE).

În 2017, în toată Uniunea Europeană, 38 de milioane de tineri cu vârste de 18-24 de ani intrau în categoria NEET - neither in employment nor in education and training, adică nu aveanu nici job și nici nu urmau vreo formă de educație sau instruire.Tinerii NEETs de 18-24 de ani reprezentau 14,3% dintre toți tinerii din acest interval de vârstă, în Uniunea Europeană.În schimb, în Olanda (5,3%), Slovenia (8%) și Austria (8,1%) au fost cele mai mici procentaje de tineri fără ocupație.Revedind la România, în rândul femeilor este mai mare ponderea NEETs. În anul 2017, 23,8% dintre femeile cu vârste de 18-24 de ani nu învățau și nici nu lucrau, în timp ce la bărbați procentajul era de 15,1%.Totuși a mai scăzut ponderea tinerilor fără ocupație în România, de la 21,9% în anul 2016 la 19,3% în 2017.