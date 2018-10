webPR: IT, sănătate, transport – domenii în căutare de forţă de muncă în Cehia

Există multe domenii în care piaţa muncii din Republica Cehă duce lipsă de angajaţi. Sectorul IT are parte de cea mai rapidă dezvoltare în prezent şi, din acest motiv, profesioniştii în IT sunt printre cei mai doriţi pe piaţă. Salariile sunt în continuă creştere, iar posibilii aplicanţi sunt atraşi de diversele beneficii suplimentare ale acestor locuri de muncă. Fie că vorbim despre securitate cibernetică, inteligenţă artificială sau Internet of Things, toate acestea contribuie la nevoia tot mai mare de specialişti în această branşă. În plus, multe companii internaţionale precum IBM sau Google îşi desfăşoară activitatea în Cehia. Ştiaţi că Avast, una dintre cele mai cunoscute companii de programe antivirus, este, de fapt, o companie cehă al cărei sediu se află în Praga?Altă sferă a posibilităţilor de muncă se deschide în sectorul sănătăţii. Lipsa forţei de muncă se face puternic simţită printre medici, dentişti, asistenţi sau îngrijitori. În ultimii 30 de ani, numărul asistenţilor medicali a scăzut cu o treime, ceea ce face recrutarea noilor lucrători din străinătate mai mult decât necesară. Nevoia pentru asistenţi calificaţi şi îngrijitori personali este în creştere atît în spitalele publice, cât şi în cele private, lucru ce conferă stabilitate joburilor din acest sector de activitate. Pe de altă parte, dacă lucraţi ca îngrijitor pentru persoane în vârstă, de exemplu, programul flexibil vine la pachet.Cererea de forţă de muncă este probabil cea mai vizibilă în domeniul transportului. În Cehia există mii de locuri de muncă disponibile pentru şoferi de tramvai, autobuz, troleibuz şi camion. Dar acestea nu se reduc la transportul public, deoarece şi companiile private sunt în căutare de noi şoferi. Şi chiar dacă nu aţi lucrat ca şofer în trecut, acest lucru nu este o problemă. Partea bună este că nu aveţi nevoie de un carnet de conducere categoria C sau D pentru a putea aplica; cele mai multe companii plătesc cursurile necesare angajării.Aşa cum este menţionat mai sus, conform statisticilor, în prezent există mai mult de 300 000 de locuri de muncă disponibile pe piaţa muncii şi pentru aproximativ 70 000 dintre ofertele de muncă lipsa de experienţă nu este considerată un dezavantaj. Aşadar, având cea mai mică rată de şomaj din UE, Cehia începe să caute posibili angajaţi dincolo de graniţe. Dacă v-aţi gândit vreodată să lucraţi în această ţară central europeană, acum ar fi momentul potrivit să acţionaţi.