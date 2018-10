[P] Ce înseamnă jobul ideal în 2018

Cu o tradiție de 12 ani pe piața din România, Angajatori de TOP este un eveniment de referință pentru piața de resurse umane. Scopul evenimentului este să faciliteze interacțiunea dintre angajatori și candidați și să le ofere acestora din urmă contextul în care pot avea acces la oportunități de carieră și sesiuni de dezvoltare personală și profesională. Mesajul cheie al evenimentului din această toamnă fiindAngajatori de TOP își propune să îi aducă mai aproape pe cei care își doresc un job ideal, fie că acesta înseamnă beneficii financiare, siguranță, mediu de lucru plăcut sau flexibilitatea jobului. Evenimentul reunește peste 3000 de joburi in Timișoara , 70 de companii de top, o diversitate a joburilor, programe de internship & trainee, workshop-uri pentru dezvoltarea personală și profesională, consiliere gratuită în carieră.Din perspectiva angajatorilor principalelesunt: munca în echipă (84%), posibilitatea de a evolua profesional (70%), loc de muncă provocator (57%), motivant (57%) și siguranța jobului (54%). Companiile înțeleg că modul în care angajații colaborează, eficiența cu care lucrează împreună sunt aspecte care definesc un loc de muncă ideal. O echipă unită va performa la potențial maxim, iar dezvoltarea și performanța fiecarui membru se bazează pe modul în care interacționează cu ceilalți colegi. Încurajarea evoluţiei profesionale și accesul la reale oportunităţi de carieră, alături de un mediu de business provocator și motivant sunt aspecte care au fost menționate de angajatori ca având impact major asupra a ceea ce înseamnă un job ideal.Este important ca participanții să manifeste seriozitate şi motivare de la prima interacțiune pe care o au cu angajatorii, iar aşteptările lor să fie realiste. La fel de important este modul în care au redactat CV-ul. Dacă au nevoie de consiliere de carieră sau recomandări în privința modului în care este redactat CV-ul, pot trece pe la standul CV Experts unde primesc gratuit sfaturi valoroase din partea consultanților în HR. Un alt punct important pe agenda participanților sunt conferințele și workshopurile care îi vor ajuta în dezvoltarea pe plan profesional și personal, acestea fiind adresate atât candidaților cu profil IT sau inginerie, cât și candidaților cu profil non-tehnic.O parte dintre angajatorii care au confirmat deja prezența la Angajatori de TOP Timișoara sunt: Adient, Akwel, B.Braun, BeeSpeed, Berg Software, Bosch Service Solutions, Coca-Cola HBC Romania, Continental, Decathlon Production, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE – ROMANIA, DM Drogerie Markt, DRÄXLMAIER Group, Elektrobit, Endava, Faulhaber Motors, Filtration Group, Flex, HELLA, Huawei, Huf. Kaufland Romania, Kimball Elektronics, Lidl Romania, Mahle, McDonald`s in Romania, MHP – A Porsche Company, Microsoft, Nokia, Plan.net Technology, Plexus, RapidSolution Software, Research Now SSI, Rossini Sleeve Technologies, SAP, Sustainalytics, Toluna. WALTER GROUP Austria, Wipro Automotive Excellence Center, Visteon, Wipro LTD.Cei care sunt în căutarea unui job se pot înscrie gratuit online, pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara , ulterior pot participa la eveniment în baza CV-ului tip Barcode.