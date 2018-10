[P] Joburile viitorului în companii de top

Inteligența artificială (roboți, aplicații etc) (73%)





Automatizarea în fluxul activităților – servicii & producție (64%)

Internet-of-things (smart office, new data, organizare eficientă etc) (61%)

Flexibilitatea joburilor (57%)

Globalizarea joburilor (43%)

Capacitatea de învățare continuă (77%)

Adaptabilitatea (75%)

Agilitatea în învațare și Inteligența socială (64%)

Capacitatea de adaptare în medii culturale diverse (57%)

Abilitatea de a lucra cu datele (45%)

Globalizarea, progresul tehnologic și schimbările demografice (dar și schimbările de valori și preferințe ale candidaților) sunt 3 trendințe actuale care au potențialul de a schimba modul în care vor arata joburile în viitor. Din perspectiva companiilor care activează pe piața din România și care vor fi prezente pe 26-27 octombrie la Angajatori de TOP,care vor contribui la modificarea modului în care va arata piața forței de muncă în viitor sunt:Provocările cu care se va confruntă piața forței de muncă vor atrage după sine dezvoltarea unui set de abilităţi obligatorii pentru candidații care își doresc să rămână relevanți pe piața muncii. O pregătire care le oferă posibilitatea candidaților de a-și dezvolta, îmbunătăți și reajusta setul de abilități și competențe astfel încât să fie competitivi pe piața forței de muncă va fi o preocupare constantă a angajatorilor. Companiile prezente la cel mai mare targ de cariera Angajatori de TOP consideră căpentru a rămâne relevanți pe piața forței de muncă sunt:O parte dintre joburile viitorului, în concordanța cu setul de skill-uri și tendințele care vor impacta piața forței de muncă sunt deja deschise de companii de top în cadrul târgului de carieră din 26-27 octombrie de la Sala Palatului. Câteva dintre acestea sunt: Data Management Analyst, Automation Engineer, Data Science Analyst – Analytics and Automation, Digital Innovator, Intelligent Automation Developer, etc.Pe lângă joburi in Bucuresti , celecare vor avea loc în cadrul evenimentului Angajatori de TOP abordează teme care îi ajută pe candidați să se pregătească pentru joburile viitorului. Pentru pasionații de tehnologie ediția aceasta readuce componenta TechTalks care se anunță foarte tentantă din punct de vedere conținut. 4 conferințe promit să aducă în prim plan cele mai noi trenduri: Machine Learning & Artificial Inteligence, Internet of Things & Automotive, FinTech și Web&Cloud Technologies. Juniorii în IT&C pot opta pentru 4 TechLab-uri care au ca subiect principal inteligența artificială folosită în jocuri, procesul de automatizare IT și testarea automată. Aceste subiecte vor fi susținute de companii precum: Stefanini, Genpact, ABS Software Development și Electronic Arts. Studenții și absolvenții interesați de programe de internship/trainee, de dezvoltarea carierei sau care sunt cele mai căutate skill-uri, pot participa la sesiunile susținute de companii precum: Deloitte, HP Inc, Philip Morris, Societe Generale European Business Services, Medicover, Cegedim Service Center, British American Tobacco, Piraeus Bank, Orange România. Participarea la toate sesiunile este gratuită, iar cei interesați își pot rezerva un loc aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti/conferinte_seminarii O parte dintre angajatorii care au confirmat prezența la Angajatori de TOP București sunt: ABS Software Development, Adecco, Allianz Technology, Auchan, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Baneasa Shopping City, BCR, Bertrandt, British American Tobacco, Carrefour Romania, Computer Generated Solutions Romania, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell, DM Drogerie Markt, DXC Technology, Ericsson, Exiger, Federal-Mogul Motorparts, Finastra, Genpact, Grup Renault Romania, Harman, Henkel, HP Inc, Intralinks, Kaufland România, Lidl Romania, London Stock Exchange Group, McDonald’s in Romania, Michelin, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, Orange Romania, P&G, PayPoint, Philip Morris International, Playtika, Raiffeisen Bank, REWE Romania - Penny Market, Rompetrol KMG, Cegedim Service Center, Societe Generale European Business Services (SG EBS), Teleperformance Greece, Teleperformance Romania, TELUS International Europe, TELUS International Europe, Veeam Software, Verint, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro Digital Operations & Platforms.Mai multe informații despre eveniment pot fi accesate pe www.hipo.ro , în sectiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti . Participarea la eveniment este gratuită, în baza CV-ului tip Barcode.