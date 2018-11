Reacția Comisiei Europene pentru Teodorovici: Libera circulație a lucrătorilor este un drept fundamental în UE

„În general, permiteți-mi să vă reamintesc că libera circulație a lucrătorilor este un drept fundamental în UE, unul dintre pilonii pieței interne consacrat în tratate și, potrivit sondajelor, cel mai frecvent, cel mai apreciat drept de către europeni, în Uniunea noastră.

Poziția Comisiei a fost clară de la începutul acestui mandat: crearea unei piețe interne mai profunde și mai echitabile este o componentă esențială a construirii unei Europe mai sociale. Pentru a funcționa în mod corespunzător, mobilitatea forței de muncă trebuie să se bazeze pe reguli clare, corecte și aplicabile, de exemplu prin consacrarea principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă în același loc pentru lucrătorii detașați.

În același timp, prin intermediul pilonului european al drepturilor sociale, UE s-a angajat să se străduiască pentru a asigura condiții mai bune de muncă și de viață în întreaga Uniune, în lumina provocărilor, cum ar fi îmbătrânirea societății, globalizarea și digitalizarea”.





„În ce sens? Iar văd știri că Teodorovici vrea să reformeze Europa. Nu domnule, permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Nu mai ai voie, după primul permis, să-ți reînnoiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Așa, dacă ajunge în Germania și tot primește drept de muncă, deci nu o să se întoarcă în veci în Croația, România de unde a plecat. Maxim 5 ani și, la revedere, să te duci în altă țară să îți cauți loc de muncă”, a explicat Teodorovici.

La solicitarea HotNews.ro, un purtător de cuvânt al CE a comunicat:Minstrul Finanțelor, Eugen Teodorvici, a declarat, marți, la o conferință, că el ar fi propus celorlalți miniștri de resort din UE, în Consiliul ECOFIN, posibilitatea restricționării pieței muncii în Uniune, prin introducerea unor permise de muncă pe 5 ani pentru fiecare stat. Astfel, Teodorovici ar fi vrut să limiteze plecarea lucrătorilor români în străinătate.Trebuie să învățăm la nivel european că, cu cât o zonă devine mai săracă, alta devine mai bogată, dar undeva lucrurile se rup, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, în cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului.“Eu am ridicat problema asta și la nivelul colegilor mei, miniștrii de finanțe din cadrul Uniunii Europene. Poate e mai restrictivă sau de altă natură această măsură, dar asta este. Trebuie să învățăm la nivel european că, cu cât o zonă devine mai săracă, alta devine mai bogată, dar undeva lucrurile se rup. Trebuie să fie cu adevărat acea coeziune socială, nu încarci și întărești partea de Vest și lași restul de Europă din fel de fel de condiții, în afară”, a spus ministrul Finanțelor.Ulterior, Teodorovici a negat că a făcut aceste declarații, înregistrate de HotNews în format audio."Fiecare a înțeles cât a putut din ce am spus. (...) Poate a fost și o greșeală a mea de exprimare", a spus miercuri Eugen Teodorovici.De asemenea, el a precizat, pe Facebook, că ceea ce a spus cu o zi înainte reprezintă o subliniere a necesităţii de a standardiza la nivel european legislaţia şi procedurile privind accesul pe piaţa muncii în statele europene."Aceste declaraţii au fost făcute în contextul în care România se confruntă cu o criză acută de forţă de muncă, intenţia mea fiind aceea de a propune soluţii care să vină în sprijinul nostru al tuturor, atât din punct de vedere economic cât şi social. Nu am pus, nu pun şi nici nu voi pune vreodată în discuţie cele patru libertăţi fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană: libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor. Dar dacă o problemă nu este discutată la nivel european, toate celelalte state membre consideră că lucrurile sunt perfecte", a afirmat Teodorovici.Astfel, spune el, din România au plecat sute de mii de tineri către alte state, efectele fiind oportunităţi de dezvoltare diminuate, iar economia ţării noastre fiind afectată."Cele spuse de mine reprezintă o subliniere a necesităţii de a standardiza la nivel european legislaţia şi procedurile privind accesul pe piaţa muncii în statele europene, astfel încât să avem condiţii egale de acces pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene. În niciun caz nu este vorba de o piedică sau de o limitare a accesului românilor în spaţiul european, ci mai degrabă dorinţa mea, aşa cum a fost întotdeauna, de a apăra şi promova interesele românilor şi ale companiilor româneşti", s-a mai justificat ministrul Finanțelor Publice.