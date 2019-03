[P] Pe 15-16 martie, Timișoara își schimbă numele în Orașul Joburilor / 70 de companii și peste 3000 de joburi vor fi deschise la Angajatori de TOP

​Cel mai mare targ de cariera din România revine în Timișoara pe 15-16 martie la Centrul Regional de Afaceri. Angajatori de TOP Timişoara reuneşte 70 de companii, angajatori din zone foarte variate și mulți jucători din domeniile precum: inginerie, IT, servicii financiar-bancare, retail, automotive și logistică.



​Ediția cu numărul 14 Angajatori de TOP Timișoara le propune candidaților rolul de turiști în „Orasul joburilor”. Evenimentul Angajatori de TOP se transformă pentru 2 zile în locația „must visit”, un oraș pe care niciun candidat în căutarea unui loc de muncă nu trebuie să îl rateze. Conceptul acestei ediții, „Orasul joburilor”, le prezintă candidaților o destinație de „călătorie” care îi aduce mai aproape de a obține jobul dorit. Pe 15-16 martie, candidații pot vizita standurile companilor, 70 de angajatori pe harta obiectivelor turistice și pot aplica la peste 3000 de joburi in Timisoara, programe de internship sau management trainee. Oportunitățile de carieră în domenii extrem de variate, prestigiul companiilor prezente, volumul joburilor, zona de conținut dedicată workshop-urilor și conferințelor și posibilitățile de networking definesc Angajatori de TOP ca fiind cel mai important târg de carieră din Banat.



Indiferent de tipologia de „turist”: începător, experimentat sau avansat, candidații au două zile în care să viziteze toate „obiectivele turistice”:



• „Cartierele” din cadrul Angajatori de TOP: IT&C, Inginerie, Vânzări, Retail, Automotive, Finance&Banking, FMCG, Marketing&Comunicare;



• Zeci de skillshop-uri și conferințe care îi vor ajuta în dezvoltarea profesională și personală, sesiuni cu ajutorul cărora se pot transforma în “turiști avansați” în căutarea unui loc de muncă.



• Pasionații de IT au posibilitatea de a participa la a 10-a ediție TechTalks Timișoara. Cei care sunt interesați de ultimele inovații în materie de tehnologie se pot înscrie la conferința Java & Emerging Technologies, Smart Everything and QA&Testing susținute de companiii partenere precum: Virtual7, ATOSS, SAP, Draxlmaier, Continental, Veoneer, Visteon, Wipro Technology, Plan.net, BeeSpeed subsidiara ZF, speakeri locali și internaționali. Accesul se face pe bază de preînscriere pe www.hipo.ro pentru fiecare conferință sau techlab în parte.