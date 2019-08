Bloomberg: Firmele au început să le ceară angajaţilor să ia patru săptămâni de vacanţă, ca să rămână productivi

În Scandinavia, unde oamenii se bucură de până la patru săptămâni de vacanţă de vară neîntreruptă, plătită şi protejată legal, multe dintre cele mai mari companii ale regiunii spun că ţin să se asigure că angajaţii nu muncesc excesiv. Firme contactate de Bloomberg avertizează că productivitatea este ameninţată dacă angajaţilor nu li se permite să se odihnească şi subliniază că este important ca echipele de management să dea exemplu luându-şi un concediu mai lung.Skanska, una dintre cele mai mari firme de construcţii din Suedia, le spune angajaţilor să se „deconecteze“ de la job în timpul vacanţei de vară. Există o „legătură puternică“ între starea de bine şi performanţă, arată Jacob Brikeland, pur­tător de cuvânt al companiei. Iar aceasta are în mare măsură legatură cu „capacitatea de a te relaxa când nu esti la muncă“.Suedia, cea mai mare economie scandinavă, cere companiilor să le permită angajaţilor să-şi ia cel puţin cinci săptămâni de concediu pe an, deşi multe industrii sunt reglementate de acorduri colective ce conferă adesea mai multe zile libere.Aranjamente similare există şi în restul regiunii. În Europa, concediul mediu anual este de patru săptămâni.Parlamentarii scandinavi au decis că 15 zile pe an pur şi simplu nu sunt suficiente pentru ca populaţia activă să rămână sănătoasă şi productivă. Această atitudine domină în sfera corporate, iar toate companiile importante contactate de Bloomberg susţin că munca excesivă nu este bună pentru un mediu corporate sănătos. Acest lucru este susţinut de studii care arată că angajaţii care simt că muncesc prea mult sunt mai puţini productivi.Majoritatea executivilor de top pe care Bloomberg a încercat să-i contacteze pentru comentarii nu au răspuns, fiind în concediul de vară. Iar în majoritatea cazurilor, companiile au insistat ca executivii lor de top să nu fie deranjaţi în această perioadă.