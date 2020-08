Bloomberg: Pandemia a lungit ziua de muncă cu 48 de minute și a crescut numărul ședințelor și al e-mailurilor (studiu)

Cercetătorii au comparat comportamentul angajaților în două perioade de 8 săptămâni, înainte și după perioada de blocaj din cauza Covid-19, scrie Mediafax.







Analizând e-mailurile trimise și datele întâlnirilor, grupul a calculat că ziua de muncă este cu 48,5 minute mai mare, numărul de întâlniri a crescut cu aproximativ 13%, iar oamenii au trimis în medie cu 1,4 mai multe e-mailuri.

În câteva orașe, cum ar fi Los Angeles și Chicago, durata medie a zilei de muncă a revenit la nivelurile sale pre-pandemice. Dar zilele de muncă mai lungi au persistat în New York, San Jose și cea mai mare parte a Europei până în mai.„Oamenii și-au ajustat modelele de lucru”, a spus Jeff Polzer, profesor în departamentul de comportament organizațional la Harvard Business School, unul dintre cei cinci coautori ai studiului.Pe parcursul celor două luni, au existat și părți bune: întâlnirile suplimentare au fost mai scurte, conform analizei cercetătorilor de la Harvard Business School și Universitatea New York. Studiul a fost publicat de Biroul Național al Relațiilor Economice în luna iulie.Companiile studiază impactul lucrului forțat de acasă asupra productivității, moralului, culturii, costurilor și altor factori pentru a determina modul în care își pot modifica practicile. Alte rezultate arată că oamenii au lucrat trei ore în plus în SUA și s-au conectat la ore ciudate.