webPR: Comunitatea oamenilor de HR se reunește ONLINE la Employer Branding Conference

​În 2020, lumea a trecut prin cea mai mare provocare din ultimii 100 de ani. În numai 6 luni, Covid-19 a avut un impact de neimaginat la nivel socio-economic. La fel și în domeniul resurselor umane. Pandemia a adus schimbări notabile în comportamentul angajaților, modul de lucru și integrarea noilor angajați, obligând companiile să își reconsidere politicile de HR și modul în care este promovat brandul de angajator.





Deși unele companii au înghețat angajările, situația actuală nu ar trebui să le oprească eforturile de a poziționa și promova brandul de angajator. Acum, mai mult decât oricând, felul în care o companie reacționează la ce se întâmplă în societate, cu efecte și în rândul angajaților săi, contribuie la întărirea valorilor pe care aceasta își construiește imaginea de bun angajator.







În această criză globală, avem, din fericire, multe opțiuni pentru a rămâne contactati cu oamenii din viața noastră, cu cei din familie și cu cei de la serviciu deopotrivă. Mai mult, situația actuală ne-a făcut să fim mai creativi și să găsim noi soluții pentru provocările cu care ne confruntăm zi de zi.





O ediție specială pentru toată industria de HR







După cinci ediții de succes despre brandul de angajator, Employer Branding Conference și-a propus să aducă în prim plan, pe 11 septembrie, lecțiile și experiențele departamentelor de HR din mari companii, trăite în ultimele 6 luni, idei noi și tendite relevante prin vocea unor consultanți și profesioniști din domeniu. Ediția din 2020 va putea fi urmărită exclusiv online, într-o transmisiune live de pe o scenă gândită ca un studio TV.







Vorbitorii noștri vor aborda subiecte actuale și de mare interes precum: ce strategie de recrutare au aplicat și cum au evidențiat brandul de angajator, cum s-au adaptat la telemunca, cum se schimbă piața de recrutare, cum au valorificat noile instrumente și cum au făcut tranziția către mediul online pentru depăși provocările momentului.





Vorbitorii acestei ediții sunt: Georgiana Alecu (Recruitment & Employer Branding Manager, Lidl), Michael Lagutin (Sales Director for CEE Markets, Indeed Dublin), Judith Kis (Director Dept. Resurse Umane și Logistică, Groupama Asigurări Romania), Dumitrița Ghenciu (Employer Branding Strategist Bosch Romania), Miriana Matei (Employee and Leadership Communications CoE Lead , Schneider Electric), Bogdan Badea (CEO eJobs Group), Cristina Savuică (Chief-Happiness Officer, Lugera - The People Republic), Simona Radu (Head of Communications Excellence, Schneider Electric), Alina Paltin (Talent Acquisition Lead, East Balkans, PepsiCo), Ana Maria Diceanu (Managing Director, Brain 4 Strategy), Stela Toderașcu (Associate Certified Coach), Flavia Bobei (Alternative Research Solutions Manager Unlock Research) și Denisa Apreutesei (Qualitative Research Director iSense Solutions).





Peste 1000 de specialiști în HR și-au anunțat deja participarea la probabil cel mai mare eveniment de HR de până acum din România. Înscrierile continuă până pe 10 septembrie. Cei interesați să asiste la prezentările online se pot înregistra pe site-ul evenimentului, cu o taxă de vizionare de 250 de lei + TVA.







Employer Branding Conference este organizat de Evensys în parteneriat cu Lidl și susținut de Groupama Asigurări, Nespresso și Bosch.







Programul complet este disponibil pe www.employerbrandingconference.ro





Despre Evensys







Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 14 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.







Pentru cei care ne cunosc și sunt nerăbdători să ne revedem în sălile de eveniment, am lansat Abonamentul Evensys pentru următorii (aproape) 3 ani. Cum funcționează? Plătești biletul pentru 1 conferință de marketing și comunicare, primești acces la 3 conferințe până la finalul anului 2022. Mai multe detalii sunt disponibile aici