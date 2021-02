Ce faci dacă ai rămas fără job în pandemie? Un ghid cu platforme online și soluții practice pentru cei care-și caută acum loc de muncă

Cum te ajută statul

Soluții alternative pentru găsirea unui loc de muncă

Sfaturi și consiliere via eJobs

Platforma DatAfara.ro

Platforma Undelucram.ro

Platforma Lucrezdinnou.ro

Pandemia provocată de noul coronavirus a lovit și în piața muncii din România. În martie 2020, la începutul perioadei de izolare, numărul total de șomeri înregistrați de la noi din țară era de 250.882 (un procent de 2,88%), iar la final de an, în decembrie 2020, numărul persoanelor fără un loc de muncă se ridica la 296.051 (un procent de 3,38%), conform datelor furnizate de Ministerul Muncii.La nivel de locuri de muncă vacante, numărul acestora, în trimestrul al III-lea al anului 2020 a fost de 39,3 mii, în creştere cu 5,2 mii faţă de trimestrul anterior.E de ajuns un calcul foarte simplu ca să ne dăm seama că numărul celor care nu au un job în clipa de față, care nu include doar șomerii înregistrați, depășește oferta angajatorilor.Într-o astfel de situație, psihologii susțin o abordare calmă și organizată pentru a vedea exact direcția de mers și noile obiective pentru găsirea unui nou loc de muncă. Un alt pas este acela de a cere ajutorul cunoscuților și apropiaților, iar dacă nici varianta asta nu dă roade, ar fi bine să-ți pregătești un CV și să aplici în cadrul unor platforme de job-uri, cum ar fi: LinkedIn, ro.jooble.org, bestjobs.ro, ejobs.ro sau hipo.ro.Partea bună este că soluțiile nu se opresc aici și există inițiative care vin în ajutorul tău, pe lângă modurile în care Statul încearcă să rezolve problema. Ce poți face din punct de vedere legal Indemnizația de șomaj este o variantă care se poate aplica în anumite cazuri.Roxana Neagu, director editorial la avocatnet.ro explică: „O persoană care a rămas fără loc de muncă are dreptul să solicite o indemnizație de șomaj la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin depunerea unei cereri tipizate și a câtorva documente (lista poate varia, dar în mare, ea include copii ale actelor de identitate și de studii sau calificări, adeverință medicală, actul primit la încetarea contractului de muncă etc.).”Roxana spune că valoarea indemnizației primite depinde de stagiul de cotizare, deci de perioada în care o persoană a muncit legal și a plătit la stat contribuția pentru șomaj. „Ca idee, indemnizația pornește de la 375 de lei și poate crește cu câteva sute de lei, în funcție de câți ani a contribuit la fondul de șomaj și de valoarea salariului său în ultimul an de activitate”, precizează ea.Mai mult, perioada de acordare a acestei indemnizații depinde și ea de stagiul de cotizare și poate fi de 6, 9 sau 12 luni: pentru cei care au cotizat cel puțin un an, indemnizația va fi acordată timp de 6 luni, pentru 9 luni se acordă celor care au plătit contribuții minimum 5 ani și 12 luni pentru cei al căror stagiu de cotizare depășește 10 ani.„Un lucru foarte important este că indemnizația de șomaj se poate acorda doar dacă persoana respectivă a rămas fără loc de muncă din motive care nu îi sunt imputabile - spre exemplu, poate primi banii de la stat dacă i s-a restructurat postul, însă nu are dreptul la indemnizație de șomaj în cazul în care a fost concediată pentru că nu își îndeplinea corespunzător atribuțiile de la serviciu”, mai spune Roxana Neagu. Aici găsești toate datele necesare cu privire la indemnizația de șomaj și actele aferente acesteia.Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prezintă o secțiune de locuri de muncă vacante la nivel național, cât și detalii despre acestea. La momentul prezent, aici există 3454 de oferte și 11529 de posturi. Tot aici găsești și cursuri de formare profesională (update în fiecare lună).La nivel național, în luna februarie 2021, vor începe 58 de programe de formare profesională. ANOFM oferă și consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru initierea unei afaceri, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță.Roxana Neagu aduce în vedere și ordonanța de urgență (OUG220 din 2020) care a intrat în vigoare la finalul anului trecut.„Pentru cei care își caută un job în această perioadă ar fi interesant de punctat și că există un program pornit anul trecut, prin care statul încurajează companiile să angajeze șomeri de până în 29 de ani sau de peste 50 de ani, dacă aceștia au fost concediați în timpul stării de urgență sau în timpul stării de alertă pentru că li s-au desființat locurile de muncă.Practic, pentru aceste tipuri de angajări (deci strict pe cele două intervale de vârstă), făcute până în septembrie 2021, statul acoperă, timp de un an, 50% din salariu (până la cel mult 2.500 de lei), ceea ce poate fi atractiv pentru firme pentru că, timp de 12 luni, ele vor trebui să-i plătească respectivului angajat doar cealaltă jumătate de salariu”, spune ea.ANOFM pune la dispoziția publicului un număr unic de telefon - 021.444-0000, la care cetățenii pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la șomajul tehnic, la facilitățile acordate prin prevederile Legii nr.19/2020 precum și prin prevederile OUG 92/2020, între orele 09:00 – 16:00 de luni până joi și vineri între 09:00 – 13:00.Bogdan Badea, CEO al platformei de recrutare online eJobs, spune că aproximativ 1 milion de români au rămas fără job în 2020. El confirmă faptul că a fost un an greu pentru candidați, cu mai puține joburi disponibile și un timp de așteptare mai mare pentru găsirea unui loc de muncă.„Continuă să fie dificil, însă dacă așteptați de prea mult timp să vă angajați, luați în considerare varianta de a face o reconversie profesională, chiar și pentru o perioadă limitată de timp. Există mai multe variante în piață - școli, academii, cursuri online și offline pentru reconversie. Totodată, în această perioadă, este foarte important să aplicați la acele joburi cu care sunteți compatibili din punctul de vedere al experienței. Aplicările în serie nu vă vor aduce niciun răspuns din partea angajatorului vizat”, explică Bogdan.CEO-ul eJobs vine cu o soluție și pentru candidații mai puțin digitalizați, care nu știu cum să aplice, nu știu cum să-și facă CV-ul sau, pur și simplu, nu știu ce job li s-ar potrivi.„Există alternative de consiliere profesională prin telefon. Spre exemplu, noi am pus la dispoziția candidaților linia scurtă 0219124, unde candidații pot suna și pot fi ajutați de un consilier eJobs”, spune el.În ceea ce privește domeniile cele mai afectate de pandemie, Bogdan menționează HoReCa, turismul, industria de evenimente și transporturile aeriene. Cât despre oferte de joburi disponibile, cât și ceea ce caută oamenii, el declară:„Cele mai multe oferte de joburi au venit în ultimii ani din retail, call-center / BPO, transport / logistică și IT. Anul acesta au reînceput să crească joburile din banking și telecom. Acestea sunt, de altfel, și domeniile care primesc cele mai multe aplicări.” Platforma DatAfara.ro a fost creată de Alex Iuonut, specialist în automatizări de procese, pentru a centraliza persoanele care sunt acum în șomaj tehnic sau care și-au pierdut locul de munca din cauza contextului actual în care se află România, din cauza pandemiei de COVID-19.„Platforma a fost lansată anul trecut în aprilie, pentru a-i ajuta pe câțiva prieteni să își găsească mai repede un loc de muncă. Îmi place foarte mult să găsesc și gândesc soluții care pot ajuta ca munca oamenilor să fie mai ușoară, rapidă și cu puține erori”, spune tânărul de 31 de ani din Cluj-Napoca.În clipa de față, platforma găzduiește conturi active de la 300 de companii care sunt în căutare de mână de lucru. Cei mai mulți oameni care au intrat pe această platformă până acum sunt din București, Cluj, Timiș și Brașov, iar, cele mai multe profile disponibile sunt din domeniile - vânzări, inginerie, customer service, dar și din partea de top management sau middle management.Platforma nu funcționează ca una „clasică” de joburi. „Oamenii își creează profilul, încarcă datele și sunt contactați de companii. Asta îi ajută să își găsească de muncă în domeniul lor, domeniul pe care-l selectează la crearea profilului. De aici sunt și categoriile. Pentru moment, nu avem o listă cu joburi disponibile”, explică Alex Iuonut.El mai spune că este foarte simplu să-ți creezi un profil - răspunzi la câteva întrebări și îți încarci CV-ul actualizat, dar și un profil de LinkedIn (pe care ți-l recomandă să ți-l faci, dacă nu-l ai deja).Iuonut spune că platforma DatAfara.ro a ajutat multe persoane să-și găsească un loc de muncă în pandemie. „Rata de succes este de aproximativ 10%. Adică din 10 oameni, unul își găsește de muncă datorită platformei”, concluzionează el.Platforma Undelucram.ro oferă suport în toate etapele de recrutare și intervievarea candidatilor.„Primul lucru pe care îl faci atunci când rămâi fără job este să-ți actualizezi CV-ul, pentru a putea aplica la alte locuri de muncă. Un recrutor petrece mai puțin de 10 secunde pe vizualizarea unui CV - tocmai de aceea noi oferim candidaților posibilitatea de a-și crea, în mai puțin de 15 minute, un CV personalizat, care să iasă în evidență atât prin aspect, dar mai ales prin structurarea informației”, declară Andra Pintican, Chief Marketing Officer în cadrul platformei.După acest prim pas, Andra spune că începe partea de pregătire pentru următoarele etape ale procesului de recrutare, iar platforma oferă și aici tool-uri utile pentru candidați. Spre exemplu, secțiunea „Cum Lucrăm” din cadrul platformei, oferă sfaturi „pe bune” pentru carieră - cum să te prezinți la interviu, cum să negociezi sau cum să ceri feedback după procesul de recrutare.„Un alt instrument foarte utilizat de candidații și angajații din platfoma noastră este Salariometrul. În baza informațiilor furnizate de către angajați despre pragurile lor salariale, algoritmul nostru te ajută să îți faci o idee asupra range-ului salarial pe care îl poți primi pe o anumită poziție”, mai spune Pintican.Undelucram.ro te mai ajută să primești vești despre joburi nou postate, conform căutărilor salvate (prin utilizarea algoritmilor). Mai mult, vei fi informat despre potențialii angajatori, astfel încât, atunci când alegi o ofertă, să o faci în cunoștință de cauză.„Candidatul poate citi evaluările angajatorilor din platforma și să afle, înainte de a accepta o ofertă, dacă mediul de lucru este conform cu așteptările setate în interviu”, mai spune Andra.În ceea ce privește joburile postate pe Undelucram.ro, acestea variază de la lucrător comercial până la IT Senior Developer. În pandemie, așa cum spune Andra, joburile cele mai căutate au fost din industria HORECA, domeniu afectat intens de noul context. „Am observat și un mare interes pentru reconversiile profesionale și ne bucurăm să vedem că și companiile încep să acorde o șansă celor care își doresc să înceapă o carieră într-un nou domeniu.Peste 10.000 de candidați și-au găsit de lucru anul trecut prin noi și anul acesta ne dorim ca acest număr să crească”, concluzionează ea. Lucrezdinnou.ro este o platformă online de reconversie profesională menită să-i ajute pe cei care și-au pierdut locul de muncă în contextul creat de pandemie. Platforma lansată de Coca-Cola HBC România în parteneriat cu Asociația The Social Incubator oferă resurse educaționale pentru reorientarea în carieră și le afișează utilizatorilor opțiuni de job-uri disponibile.Platforma găzduiește o bază de date actualizată în permanență cu locurile de muncă disponibile pe cele mai mari platforme de job-uri din România, atât din mediul privat, cât și din mediul public. Partea interesantă este că proiectul este sprijinit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).„Având în vedere că există industrii grav afectate de pandemie, iar alte industrii care au crescut în această perioadă, platforma îi oferă utilizatorului teste de carieră, training-uri video și sfaturi care îl pot ajuta să se reorienteze către alt domeniu de activitate”, după cum spune Alina-Gabriela Maciuca, responsabilă de comunicare din partea inițiatorului platformei.Platforma lucrează cu experți în dezvoltarea personală și profesională și te ajută cu tot ceea ce ai nevoie pentru a depăși perioada în care nu ai job: teste, lecții video, cât și detalii despre cum îți poți face un CV, cât și job-urile disponibile pe BestJobs, Hipo, OLX, jobZZ și ANOFM.„Dincolo de impactul asupra bugetului familiei, pierderea locului de muncă are repercusiuni în plan psihologic și emoțional. Primul câștig personal din perspectiva utilizatorilor este restabilirea unui echilibru la nivel psiho-emoțional – să știi că nu ești singur în această situație și că nu este ceva ce tu ai făcut greșit”, spune Alina.În acest punct, platforma oferă acces la consilierii vocaționali implicați în acest proiect, tocmai pentru a primi sprijin. În cele mai bine de 2 luni de la lansare, Lucrezdinnou.ro a avut: 3,100 vizitatori ai site-ului 2,793 conturi înregistrate 1,629 teste efectuate 440 CV-uri create.Locurile de muncă pe care utilizatorii le caută sunt din domenii vaste, la nivel național.„Din primele analize, avem căutări atât de locuri de muncă de tip blue collar, cât și white collar, chiar top management. În ceea ce privește profilul utilizatorilor, avem persoane care abia au împlinit 18 ani, dar și persoane aproape de vârsta de pensionare”, concluzionează Alina-Gabriela Maciuca.