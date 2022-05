CARIERE Marți, 24 Mai 2022, 09:14

Joberty, o platformă online de joburi în domeniul IT care pune în legătură angajatori și candidați într-un ecosistem transparent, și-a început de astăzi, în mod oficial, activitatea în România. Fiind o platformă unică, Joberty permite angajaților din companiile IT să își împărtășească experiența de lucru, candidaților să găsească un loc de muncă care se potrivește nevoilor lor, iar firmelor IT să găsească candidați potriviți pentru locurile lor de muncă.

Scopul este acela de a crea combinația perfectă de candidați și companii din industria IT.

Prin această abordare, Joberty oferă comunității în ansamblul său posibilitatea de a-și forma o imagine mai detaliată asupra eticii și culturii activității companiilor IT, sporind astfel transparența comunității IT, care este într-o permanentă evoluție.

Platforma înființată în 2019 a fost rapid recunoscută ca un proiect cu un potențial excepțional, care tinde să se extindă pe piețe din întreaga lume.

„Misiunea noastră la Joberty este aceea de a spori transparența procesului de recrutare în comunitatea IT și de a-i ajuta pe profesioniștii IT să ia decizii mai bune în cariera lor. Scopul nostru este să consolidăm căutarea și găsirea locurilor de muncă în sectorul IT. Am optat pentru piața românească, deoarece circumstanțele sunt destul de asemănătoare cu cele din Europa de Sud-Est, în ceea ce privește dimensiunea, nevoile grupului țintă și provocările de transparență cu care se confruntă comunitatea IT. Având peste 50 000 de profesioniști IT înregistrați în Serbia și Croația, suntem bucuroși să implementăm cele mai bune practici ale noastre și în România”, a declarat Nikola Mijailović, fondatorul platformei Joberty.

Pe piețele din Serbia și Croația, unde platforma funcționează de trei ani, companiile au recunoscut deja numeroasele avantaje pe care le aducem – de la numeroasele declarații din partea candidaților, care citează Joberty ca fiind sursa lor de informații privind locurile de muncă, până la factorii declanșatori pentru luarea deciziei de a aplica pentru un job anume, pe baza impresiilor pe care le citesc pe platformă. De asemenea, companiile declară că cei mai relevanți candidați provin de la Joberty.

Joberty Technologies (Joberty) este o platformă online înființată în august 2019 ca un start-up. Scopul platformei este acela de a permite angajaților din companiile IT să își împărtășească experiența de lucru, candidaților să găsească un loc de muncă în industria IT, iar firmelor IT să găsească candidații potriviți pentru locurile lor de muncă. Scopul platformei este acela de a o extinde în regiune, dar și pe alte continente, mai ales pe piețele americane.