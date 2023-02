CARIERE Miercuri, 22 Februarie 2023, 18:04

Invitată la Digital Lead, Andreea Roșca, creatorul The Vast & The Curious, arată cum vede crearea poveștilor în contextul în care tema marketing-ului prin conținut este deosebit de actuală astăzi și ce trăsături comune a identificat la antreprenorii unora dintre cele mai mari companii din România precum Dedeman, Mobexpert, Bitdfender etc.

Digital Lead: Andreea Roșca Foto: Adi Iacob / HotNews

