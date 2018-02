Liderul sindical Dumitru Costin: Peste doua milioane de angajati din sectorul privat ar putea fi afectati in mod direct in urma trecerii contributiilor de la angajator la angajat

Acesta precizeaza ca situatia a peste 2 milioane de salariati este incerta. "Aseara, doamna ministru (n.red. ministrul muncii) iese intr-o interventie telefonica si anunta: Pana la sfarsitul lunii ianuarie, in Revisal s-au inregistrat acte aditionale doar pentru 48% din contractele individiale de munca ale salariatilor. Prin aditionale teoretic s-ar fi mutat contributiile angajatorului in brutul angajatului pentru 48% din total salariati. Sunt 48% la peste 5 milioane si jumatate de salariati. Discutam de peste doua milioane de salariati din mediul economic concurential pentru care angajatorii nu au venit cu acte aditionale pe care sa le negocieze si sa le incheie cu salariatii, in baza carora sa creasca salariile brute. Sunt doua milioane de oameni care sunt afectati astazi in mod direct", a explicat Dumitru Costin.Potrivit acestuia, ceea ce se intampla in sectorul privat este mai grav decat in sectorul bugetar. "Anul trecut atrageam in repetate randuri atentia asupra faptului ca nu exista o solutie legala de trecut intr-o norma, intr-o lege, intr-o ordonanta, de care Guvern sau Parlament, prin care sa oblige angajatorii sa creasca salariile. Toti, Liviu Dragnea, Tudorel Toader, Olguta Vasilescu, Mihai Tudose, spuneau: Avem solutii! A aparut Ordonanta 79 in noiembrie si nu mai erau solutiile. Nefiind solutiile, au incercat sa corecteze, pentru ca au realizat prapastiile pe care le-au scris acolo, si au venit cu Ordonanta 82. Cu Ordonanta 82, fara sa stea de vorba o secunda cu noi, ne-am trezit ca sindicatele din Romania sunt responsabile, in toata Romania, de stramutarea costurilor la nivelul angajatului. In conditiile in care avem un interval de timp limitat. Initial au dat termen 20 decembrie, deci era o luna, din 20 noiembrie pana in 20 decembrie. Au extins printr-un act normativ aceasta perioada de transfer al contributiilor angajatorului in brutul angajatului pana la sfarsitul lunii martie. Aceasta in conditiile in care doar in zona IMM- urilor sunt inregistrate 460 de mii de firme. Aia nu sunt sindicalizati, pentru ca legea nu le da voie, pe ei nu-i reprezinta nimeni. Discutam de sute de mii de firme pe zi, in care noi ar fi trebuit, pe costurile noastre, sa ne ducem inclusiv in firme nesindicalizate, sa intram in companii, sa avem acces la date si sa accepte angajatorul de la privat sa faca o negociere cu mine si sa-i transfere amaratului de angajat contributiile", a declarat Dumitru Costin.Acesta spune ca in conditiile in care nu exista forme de constrangere, mai raman actiunile in instanta.In ceea ce priveste sectorul bugetar, se vor face usor-usor corectii asupra Legii 143/2017, considera Dumitru Costin. Deja, din vara cand a aparut legea si pana acum au fost facute cel putin doua corectii. "De la aparitia de asta vara a Legii 153, Guvernul a modificat cel putin de doua ori prin Ordonanta Legea 153. A facut corectii la sanatate, pentru ca au constatat la aplicare ca uitasera sa incadreze corect pe unii si au facut recent, la inceputul acestui an, niste corectii pentru cei din agricultura. O parte din descentralizate si de la APIA aveau probleme cu reincadrarile, si nu ma refer la directori, ci la grosul salariatilor", a spus Costin.Insa mai sunt si altii care au de suferit, ori din incadrarea gresita in noile grile, ori pentru ca Legea contine grile "prost scrise". Astfel, sunt create situatii aberante in care angajati cu vechime sa fie platiti cu mai putin decat debutantii. In aceasta situatie sunt grefierii sau angajatii din Ministerul Tineretului si Sportului. Dumitru Costin crede ca ar fi cam 30.000 de bugetari care au pierdut la veniturile nete."Prin aplicarea noii grile de salarizare, avem spete cu cetateni care au pierdut la salariul pe care il aveau comparativ cu cel din 2017, pur si simplu din reincadrarea pe noua grila, cum erau niste directori de prin tara, consilieri, unii care aveau niste salarii uriase si care au beneficiat in anii trecuti, dupa 2011, de indexarile salariale. Una era sa indexezi cu 3% peste 10.000 lei si alta salariul minim pe economie.A doua chestiune vine din erorile de reincradrare facute de directorii de resurse umane, de la ordonatorii de credite primari, secundari, tertiari. Discutam de peste 1.000 de ordonatori de credite care au trebuit sa faca reincadrari si sa tina cont in institutia sa de prevederile tina cont in grila sa de prevederile lui 153. Pana acum erau incradati pe Legea din 2010, pe legea 284. Este posibil ca in anumite spete din greseala, din necunoastere, anumiti salariati din sectorul bugetar sa nu fi fost reincradati corect pe posturile lor si sa aiba de suferit in veniturile nete.Si mai exista o a treia motivatie, si anume grilele de salarizare din Legea 153 au fost prost scrise si au generat niste discriminari, cum ar fi grefierii. Oamenii aceia, pe grila de salarizare care ii vizeaza pe ei, grila este prost scrisa, si grefieri care au 15 ani vechime in meserie sa aiba venituri salariale mai mici decat cei care se angajeaza ca debutanti, ceea ce este o aberatie. Asta ar insemna ca toti angajatii, chiar daca au 15-20-25 ani vechime sa-si dea toti demisia si a a doua zi sa se reincadreze pentru ca ar fi mai bine platiti. La fel avem in Ministerul Tineretului si Sportului, in toate directiile din judete, avem aceeasi problema. Nu se mai tine cont de vechimea in munca, de raspundere si de complexitate. Aceste grile de salarizare trebuiesc corectate. Si ma refer la ordonante pentru a corecta aceste lucruri", a explicat Dumitru Costin.Acesta spune ca situatia exacta va fi cunoscuta spre finalul lunii februarie, dupa ce vor fi platite toate salariile pe luna ianuarie si dupa ce vor fi procesate informatiile din toata tara.