Actionarii Tel Drum, societate in insolventa, isi vor alege administratorul special in luna martie din acest an

"In situatia neindeplinii conditiilor legale pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la data primei convocari, se convoaca o noua AGA, dupa caz, pentru data de 13.03.2018, ora 14:00, avand aceeasi ordine de zi.", se arata in comvocatorul publicat in Monitorul Oficial (vezi imaginea atasata)



Tribunalul Teleorman a dispus, luni, 29 ianuarie 2018, deschiderea procedurii de insolventa a societatii Tel Drum, administrator judiciar provizoriu fiind desemnat CITR Filiala Ilfov SPRL. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Vineri, 26 ianuarie, Tribunalul Bucuresti a admis solicitarea DNA de blocare a initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum pe o durata de 60 de zile.Procurorii sustineau ca, prin deschiderea procedurii de insolventa, exista riscul lichidarii si radierii in termen scurt a societatii, astfel incat aceasta sa nu mai poata fi trasa la raspundere penala.Recent, DNA a extins urmarirea penala fata de compania Tel Drum pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu, dupa ce, in noiembrie 2017, compania a fost pusa sub acuzare pentru savarsirea mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene din Teleorman.De asemenea, DNA a pus sechestru asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale SC Tel Drum SA, precum si poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in conturile bancare detinute aceasta, pana la concurenta sumei de 32.118.589 lei, reprezentand suma foloaselor necuvenite si suma cu care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat.Pe 13 noiembrie 2017, DNA anunta ca Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savarsite in dosarul 'Tel Drum' in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.