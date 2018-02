Guvernul lasa si in acest an companiile de stat fara bani de investitii, obligandu-le sa repartizeze minim 90% din profit sub forma e dividende

Guvernul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Cele mai afectate sunt companiile care au in desfasurare proiecte mari de investitii, cum sunt Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica sau Transelectrica. Guvernul incearca astfel sa rezolve problema incasarilor mici la bugetul de stat.Mai exact, Guvernul va discuta in sedinta de joi un memorandum cu tema "Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliul de administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat".Si anul trecut, Executivul a obligat companiile sa distribuie sub forma de dividende aproape tot profitul obtinut in 2016. Ulterior, au fost obligate sa distribuie sub forma de dividende suplimentare si rezervele pe care le detineau.Aceste masuri afecteaza companiile de stat. Anul trecut, Transelectrica a anuntat ca in 2018 va fi nevoita contracteze finantari noi pe termen mediu si lung pentru a putea realiza proiecte de investitii majore in reteaua de transport al energiei electrice. Si alte companii au investitii majore de facut. De exemplu, Transgaz trebuie sa investeasca in conducta BRUA, iar Romgaz in centrala de la Iernut.