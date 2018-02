Guvernul a aprobat OUG pentru mentinerea venitului net pentru IT-isti, cercetatori, muncitori sezonieri si persoane cu handicap/ Angajatilor cu contracte part-time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, diferenta fiind platita de angajator

Mai exact, incepand cu luna ianuarie 2018, persoanelor care au contract individual de munca cu timp partial li se vor retine contributii de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate raportate la venitul brut de care beneficiaza, iar diferenta pana la nivelul contributiilor aferente salariului minim pe economie va fi suportata in numele angajatului de institutia bugetara angajatoare sau de catre angajatorul privat.De asemenea, se introduce o noua masura pentru protejarea veniturilor persoanelor aflate in concediul medical si care beneficiaza de indemnizatie de somaj. Pentru a nu le fi afectat venitul net persoanelor aflate in aceasta situatie, contributiile de asigurari sociale vor fi calculate in raport cu venitul brut de care beneficiaza persoana (indemnizatia de somaj), si nu in raport cu salariul mediu pe economie, cum stabilea legislatia anterioara.In privinta mentinerii venitului net lunar pentru IT-isti, cercetatori, muncitori sezonieri si persoane cu handicap, masura se aplica pentru veniturile obtinute in cursul anului 2018 si asigura acelasi nivel al veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2017 de persoanele fizice mentionate, astfel incat angajatorii acestora sa nu fie obligati la un efort financiar suplimentar.Acordarea facilitatii este conditionata de majorarea venitului salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, avand in vedere transferul sarcinii fiscale a contributiilor sociale de la angajator la angajat.Astfel, pentru toate aceste categorii de angajati, actul normativ prevede suportarea de la bugetul de stat a unei parti din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajat. Mai exact, este vorba despre o formula de calcul care se aplica venitului brut al angajatului, pentru a determina partea de contributie sociala de sanatate care urmeaza sa fie compensata de la buget, astfel incat venitul net aferent lunii ianuarie 2018 sa nu fie mai mic in raport cu cel din decembrie 2017, numai daca s-a aplicat majorarea salariala cu cel putin 20%. De exemplu, un angajat care avea in luna decembrie 2017 un venit lunar brut de 10.000 de lei, platea contributie de asigurari sociale de sanatate in suma de 550 de lei. Daca angajatorul ii mareste venitul brut cu 20%, angajatul ar urma sa aiba 12.000 de lei venit lunar brut. Urmare a aplicarii transferului sarcinii fiscale, acest angajat ar trebui sa plateasca CASS 1.200 de lei si contributie de asigurari sociale in suma de 3.000 de lei. Dupa aplicarea facilitatii din acest act normativ, angajatului i se va retine la sursa CASS 650 de lei, iar statul va compensa diferenta datorata, respectiv 550 de lei, pentru a nu i se reduce venitul net.Valoarea reprezentand diferenta pozitiva dintre contributia de asigurari sociale de sanatate datorata si calculata potrivit prevederilor Codului fiscal si contributia de asiguari sociale de sanatate retinuta la sursa se stabileste de catre angajator si se evidentiaza distinct ca suma dedusa in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, reglementata potrivit Codului fiscal.Pentru aplicarea acestor prevederi, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, vor fi emise norme aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Persoanele care desfasoara acelasi tip de activitate, dar sunt angajate in institutii publice nu beneficiaza de aceasta scutire, salariile acestora fiind majorate de la 1 ianuarie 2018 pentru a compensa aplicarea transferului sarcinii fiscale.